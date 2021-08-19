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сегодня, 08:35

Двое юнцов убили бабушку молотком

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Пожилую женщину невозможно было опознать.

В ростовском городе Аксае задержали юношу 20-ти лет. Его подозревают в жесточайшем убийстве своей же  бабушки. Компанию ему составила подруга сердца, на год младше. Она также причастна к злодеянию. 

Тело женщины нашли возле одной из многоэтажек. Опытные эксперты сразу поняли: орудие расправы – молоток. Им женщину ударили не раз, и не два – много, так много, что от лица практически ничего не осталось. Расправу криминальный тандем учинил в квартире, потом парочка вынесла тело на улицу, дабы сымитировать нападение на улице, тем самым ввести следствие в заблуждение.

Но юнец раскололся на первом же допросе. Сказал, что сначала разгорелся конфликт, пришел в исступление, а дальше не отдавал отчет действиям. 

Возбуждено уголовное дело. Оно касается обоих: и парня, и девицы, ведь она активно помогала заметать следы преступления, сообщает kazanfirst.ru 
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Комментарии (1)

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12

4 минуты назад
Ни чего себе юнец, в эти годы в армии уже отслужили.
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