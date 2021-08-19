Общество

37 минут назад

Ощущение праздника толкнуло липчанку на кражу

389
#кража #магазин
Ощущение праздника толкнуло липчанку на кражу

Злоумышленница не смогла обокрасть магазин.

Мировой судья СУ №11 Правобережного района Липецка рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, которую уличили в попытке магазинной кражи.

Преступление было совершено днем 18 декабря 2020 года. Женщина в это время зашла в гипермаркет «Карусель» на улице Гагарина в Липецке. Внимание злоумышленницы было обращено на праздничные товары — новогодние украшения. Женщина украла со стеллажей 23 елочных шара, а потом дополнила свою «покупку» шоколадным яйцом и бутылкой настойки. Но со всем этим набором женщину задержали на выходе из магазина. На подозрительную покупательницу обратил внимание сотрудник службы безопасности.  За попытку кражи товаров на 2 935 рублей 84 копейки на женщину завели уголовное дело.

Но ответственности перед законом липчанке избежать удалось. Она смогла найти общий язык с представителями магазина, и те сняли все претензии. Суд прекратил дело по примирению сторон.
389
#кража #магазин

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