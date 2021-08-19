Общество

54 минуты назад

Подпольный оборот спиртного дорого обходится липецким кафе

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#торговля #алкоголь #штраф
Подпольный оборот спиртного дорого обходится липецким кафе

За первые шесть месяцев года предпринимателям и малому бизнесу выписано несколько внушительных штрафов.

За первое полугодие 2021 года арбитражный суд Липецкой области привлек несколько предпринимателей и организаций к административной ответственности за нелегальный оборот спиртного. Сумма взыскания, как привило, зависит от типа организации и частоты нарушения правил оборота спиртного.

- Арбитражный суд региона привлек к административной ответственности по ст. 14.17 КоАП РФ «Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» четверых индивидуальных предпринимателей и одно общество с ограниченной ответственностью, - сообщили GOROD48 в пресс-службе арбитражного суда Липецкой области.

В общей сложности на предпринимателей наложили по ч.3 ст. 14.17 штрафов на 2 млн рублей. Еще одно предприятие было привлечено к административной ответственности за аналогичное нарушение, здесь штраф составит 100 000 рублей.

Напомним, в начале недели липецкий арбитраж вынес решение о штрафе в 1,5 млн рублей в отношении ООО «Буфет» за хранение алкоголя без разрешения. Если вердикт суда не будет обжалован, то организации придется выплатить взыскание, а более сотни бутылок алкоголя, изъятые в кафе, уничтожат.
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#торговля #алкоголь #штраф

Комментарии (2)

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Правда

19 минут назад
Весь бизнес строится (забегаловки)на подпольном обороте алкоголя и наркотиков.Иначе они не выживут на кексах и жвачках.
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Смотрящий

38 минут назад
С учетом всех факторов, страна будет пить больше ... так что отобьют с лихвой!
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