«Черный дровосек» спилил четыре сосны

Мужчина избежал уголовной ответственности.

Мировой судья Воловского участка рассмотрел материалы уголовного дела в отношении жителя Липецкой области. Мужчину привлекли к ответственности за незаконную рубку леса в значительном размере.



Как указано в материалах суда, липчанин пришел в лес вечером 27 февраля. Он зашел на угодья «Тербунского лесхоза». Там с помощью бензопилы он спилил четыре сосны. Его действия причинили лесному фонду РФ в лице ГАУ «Тербунский лесхоз» материальный ущерб в сумме 12 486 рублей, который является значительным.



Действия мужчины были квалифицированы по ч.1 ст.260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений совершенная в значительном размере». В судебное заседание директор лесхоза не явился, но обратился с заявлением о прекращении дальнейшего производства по уголовному делу в отношении подсудимого, так как причинённый преступлением вред возмещён полностью.



Суд прекратил дело по примирению сторон.