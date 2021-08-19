Происшествия

сегодня, 09:39

«Черный дровосек» спилил четыре сосны

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#лес
«Черный дровосек» спилил четыре сосны

Мужчина избежал уголовной ответственности.

Мировой судья Воловского участка рассмотрел материалы уголовного дела в отношении жителя Липецкой области. Мужчину привлекли к ответственности за незаконную рубку леса в значительном размере.

Как указано в материалах суда, липчанин пришел в лес вечером 27 февраля. Он зашел на угодья «Тербунского лесхоза». Там с помощью бензопилы он спилил четыре сосны. Его действия причинили лесному фонду РФ в лице ГАУ «Тербунский лесхоз» материальный ущерб в сумме 12 486 рублей, который является значительным.

Действия мужчины были квалифицированы по ч.1 ст.260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений совершенная в значительном размере». В судебное заседание директор лесхоза не явился, но обратился с заявлением о прекращении дальнейшего производства по уголовному делу в отношении подсудимого, так как причинённый преступлением вред возмещён полностью.

Суд прекратил дело по примирению сторон.
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#лес

Комментарии (3)

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Ми сяо

17 минут назад
Разрешено пилить только китаю
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Вася

42 минуты назад
Интересно поймали одного за 4 сосны (12т.р.) и ущерб назвали значительным. А как назвать ущерб попиленой тайги для Китая, Финляндии и т.д. черными лесорубами с уничтожением реликтовых и других ценных пород. По моему это просто ущерб, а преступление против своей страны.
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Помоему

56 минут назад
Черные дровосеки зеленый остров угробили.
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