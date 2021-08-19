Происшествия

11 минут назад

ДТП с участием мотоциклиста попало на запись камеры видеонаблюдения

213
#ДТП
2

Мотоциклист попал в больницу.

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Вчера вечером напротив дома №24 на улице Неделина произошло ДТП.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, столкнулись автомобиль «Пежо» под управлением 44-летнего водителя и мотоцикл «Хонда», за рулём которого был 24-летний мужчина.

Мотоциклист был госпитализирован. Предварительный диагноз - ссадины руки и ушиб живота.

ДТП с участием мотоциклиста попало на запись камеры видеонаблюдения. Судя по этому ролику, в момент ДТП мотоциклист пошёл на обгон и пересёк двойную сплошную, а автомобиль начал поворачивать налево.
213
#ДТП
2

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