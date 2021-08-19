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сегодня, 08:02
Патрушев заявил, что США пытаются продвинуть своих агентов в российскую власть
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США предпринимают попытки продвинуть в российскую власть своих агентов. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Он заявил, что целый легион американских политтехнологов и неправительственных организаций пытаются повлиять на избирательные кампании в РФ. По словам Патрушева, для этого они стремятся нагнетать социальную напряженность в российском обществе.
По его словам, у Вашингтона остается задача вмешательства во внутренние дела Москвы.
Секретарь Совета безопасности добавил, что при этом у Соединенных Штатов есть много проблем и без какого-либо внешнего вмешательства. Он пояснил, что в этой стране усиливаются внутригосударственные противоречия и расовые предубеждения, сообщает gazeta.ru со ссылкой на iz.ru
Он заявил, что целый легион американских политтехнологов и неправительственных организаций пытаются повлиять на избирательные кампании в РФ. По словам Патрушева, для этого они стремятся нагнетать социальную напряженность в российском обществе.
По его словам, у Вашингтона остается задача вмешательства во внутренние дела Москвы.
Секретарь Совета безопасности добавил, что при этом у Соединенных Штатов есть много проблем и без какого-либо внешнего вмешательства. Он пояснил, что в этой стране усиливаются внутригосударственные противоречия и расовые предубеждения, сообщает gazeta.ru со ссылкой на iz.ru
1 160
Андрей