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сегодня, 08:02

Патрушев заявил, что США пытаются продвинуть своих агентов в российскую власть

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США предпринимают попытки продвинуть в российскую власть своих агентов. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Он заявил, что целый легион американских политтехнологов и неправительственных организаций пытаются повлиять на избирательные кампании в РФ. По словам Патрушева, для этого они стремятся нагнетать социальную напряженность в российском обществе.

По его словам, у Вашингтона остается задача вмешательства во внутренние дела Москвы.

Секретарь Совета безопасности добавил, что при этом у Соединенных Штатов есть много проблем и без какого-либо внешнего вмешательства. Он пояснил, что в этой стране усиливаются внутригосударственные противоречия и расовые предубеждения, сообщает gazeta.ru со ссылкой на iz.ru
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Комментарии (1)

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Андрей

47 минут назад
Ему самому-то не смешно? "Страна Советов во вражеском окружении" )))
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