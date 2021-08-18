Чистая прибыль Банка ЗЕНИТ за I полугодие 2021 года по МСФО составила 203,6 млн рублей

Банковская группа ЗЕНИТ опубликовала промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО за первое полугодие 2021 года с заключением независимого аудитора по результатам обзорной проверки.

Чистая прибыль Банковской группы ЗЕНИТ за 6 месяцев 2021 года составила 203,6 млн рублей против убытка 586,4 млн рублей за аналогичный период прошлого года. Финансовый результат до создания резервов и налога на прибыль составил 1,1 млрд рублей.

«В первом полугодии Банк ЗЕНИТ увеличил прибыль, обеспечив рост объемов бизнеса и основных доходов. Банк поддерживает достаточный уровень чистой процентной маржи на уровне 3.5 % и сохраняет низкую зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках капитала. Положительные финансовые результаты подтверждают прогнозы на текущий год и создают основу для достижения целей Стратегии 2023», — отметил Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

Активы банка составили 204 млрд рублей. С января по июнь 2021 года Банк нарастил кредитный портфель (до вычета резервов) на 1.9 %, до 126 млрд рублей. Банк продолжает наращивать розничное кредитование в рамках целей Стратегии 2023. Кредитный портфель физических лиц вырос на 7.4 %, до 52,5 млрд рублей.

Чистая маржа за 6 месяцев 2021 года составила 3 млрд рублей, что на 120 млн рублей больше показателя аналогичного периода прошлого года. Чистый комиссионный доход за 6 месяцев 2021 года составил 1,1 млрд рублей, что на 66 млн больше показателя аналогичного периода прошлого года.

ПАО Банк ЗЕНИТ поддерживает комфортные показатели достаточности капитала. Общий норматив достаточности капитала в соответствии с требованиями Базельского соглашения составил 18,7 %, норматив достаточности капитала первого уровня — 12.4 % (при нормативных значениях 8 и 6 % соответственно).

Динамика кредитных рейтингов Банка ЗЕНИТ

В декабре 2020 года рейтинговое агентство Эксперт РА подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку ЗЕНИТ на уровне ruА- со стабильным прогнозом.

В ноябре 2020 года Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента банка на уровне ВВ со стабильным прогнозом. Агентство также подтвердило рейтинг устойчивости (VR) Банка ЗЕНИТ на уровне b+.

В апреле 2021 года рейтинговое агентство Moody`s понизило долгосрочные рейтинги по депозитам в национальной и иностранной валюте с Ba3 до B1, оценку риска контрагента с Ba2 до Ba3. Прогноз рейтингов изменен с негативного на стабильный.



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