Происшествия

36 минут назад

15-летний водитель помял гараж и две иномарки и покалечил друга

6 1052
#ДТП
3

ДТП произошло около 4 часов утра.

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В редакцию GOROD48 обратился читатель Владимир Свистунов, который рассказал о необычном ДТП, случившемся в Липецке.

- У моих друзей произошла максимально неприятная ситуация, - сообщил Владимир Свистунов. - 13 августа около 4 утра на улице Локомотивная в машину друзей и их родителей, которые были припаркованы возле дома, врезался «ВАЗ-2110». В автомобиле находился несовершеннолетний водитель и четыре его пассажира, также не достригшие 18 лет. В результате аварии один из пассажиров получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, а семья лишилась двух автомобилей. Мы бы очень хотели придать огласку этой истории!

Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, такое ДТП, действительно, было. Первоначально оно проходило как скрытое, но потом обстоятельства прояснились.

13 августа около 4 утра 15-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением и врезался сначала в гараж, а потом в два стоящих автомобиля: «Опель-Зафира» и «Митсубиси-Лансер». В момент ДТП у 15-летнего водителя в машине находились четверо пассажиров — тоже несовершеннолетние. Один из пассажиров серьёзно пострадал — его госпитализировали в Липецкую областную детскую клиническую больницу с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломом правого плеча и ушибами позвоночника.

В происшествии сейчас разбирается комиссия по делам несовершеннолетних.
6 1052
#ДТП
3

Комментарии (6)

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во имя корысти и наживы

10 минут назад
права надо с 15 лет продавать. это вразы повышает рейтинги продаж автомобилей ,бензина и запчастей. а то капитализм трещит по швам
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Еще раз говорю

11 минут назад
ставьте иноколымаги в гараж!
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КОМУ-ТО

21 минуту назад
РЕМНЯ СЕГОДНЯ ДОСТАНЕТСЯ
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поколение ГТА-5

23 минуты назад
первый уровень не пройден
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Автомобилист

24 минуты назад
Добро пожаловать на парковку у родного подъезда!
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колян

25 минут назад
"В происшествии сейчас разбирается комиссия по делам несовершеннолетних." А ГИБДД как-бы не при чем тут?
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