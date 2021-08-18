15-летний водитель помял гараж и две иномарки и покалечил друга

ДТП произошло около 4 часов утра.





Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, такое ДТП, действительно, было. Первоначально оно проходило как скрытое, но потом обстоятельства прояснились.

В редакцию GOROD48 обратился читатель Владимир Свистунов, который рассказал о необычном ДТП, случившемся в Липецке.- У моих друзей произошла максимально неприятная ситуация, - сообщил Владимир Свистунов. - 13 августа около 4 утра на улице Локомотивная в машину друзей и их родителей, которые были припаркованы возле дома, врезался «ВАЗ-2110». В автомобиле находился несовершеннолетний водитель и четыре его пассажира, также не достригшие 18 лет. В результате аварии один из пассажиров получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, а семья лишилась двух автомобилей. Мы бы очень хотели придать огласку этой истории!13 августа около 4 утра 15-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением и врезался сначала в гараж, а потом в два стоящих автомобиля: «Опель-Зафира» и «Митсубиси-Лансер». В момент ДТП у 15-летнего водителя в машине находились четверо пассажиров — тоже несовершеннолетние. Один из пассажиров серьёзно пострадал — его госпитализировали в Липецкую областную детскую клиническую больницу с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломом правого плеча и ушибами позвоночника.В происшествии сейчас разбирается комиссия по делам несовершеннолетних.