В Сырском и Диком отключат холодную воду

19 августа с 10:00 до 14:00 для замены запорной арматуры по адресу улица Юношеская, вл. 50, ЛГЭК временно ограничит подачу холодной воды в жилом районе «Берендей».



С 10:00 до 17:00 в селе Сырском по этой же причине – замена запорной арматуры на участке по адресу улица Ленина, 7, - не будет холодной воды в домах №№ 7, 7/1, 21а, 28а по улице Ленина, в частном секторе улиц Ленина и 8 Марта села Сырского.



С 10:00 до 17:00 без холодной воды останутся потребители Дикого – частного сектора улиц Воровского, Чкалова, Депутатской. ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участке по адресу: улица Воровского, 17-19.



С 10:00 до 20:00 для устранения утечки на водоводе по адресу: улица Ленина, 3 отключат холодную воду потребителям этого дома.



Подвоз питьевой воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



С 08:00 до 17:00 без горячей воды останется дом № 5 по улице Ударников – на участке по этому адресу будут проводить ремонт теплотрассы.



С 09:00 до 16:00 для ремонтных работ на сетях отключат электричество в жилых домах СНТ «Спутник» и СНТ «Горняк».

