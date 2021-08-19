Общество

сегодня, 09:42

На улице Депутатской энергетики укладывают новые трубы повышенной термостойкости

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#Квадра #ремонт
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Кампания по подготовке к отопительному сезону в Липецке находится в самом разгаре.

На улице Депутатской рабочие липецкого филиала «Квадры» по программе техперевооружения впервые в городе укладывают трубы из полиэтилена повышенной термостойкости. Никакой привычной сварки, трубы соединяются в автоматическом режиме. Гарантийный срок службы таких труб — полвека. В этот проект только в 2021 году энергетики вложили более 45 миллионов рублей.

— Применение пластиковых труб в тепловых сетях дает возможность исключения человеческого фактора, ошибок и аварийности, так как сварка труб происходит в автоматическом режиме. Оборудование считывает штрих-код муфты, диаметр трубы и производит сварку согласно погодным условиям, стыки получаются более надежными, — объясняет начальник участка фирмы-подрядчика Сергей Селиванов.

На площади Мира, также по программе техперевооружения, энергетики укладывают магистральный трубопровод. Вот эти старые трубы, которые здесь лежали еще с прошлого века, меняют на современные. Протяженность трубопровода 480 метров, стоимость его обновления - более 27 миллионов рублей. От качества работ и материала будет зависеть надежное теплоснабжение всех домов Новолипецка.

— Мы при реконструкции используем современные материалы — предварительно изолированный трубопровод. Несмотря на то, что такая технология применяется в России больше 20 лет, пока новее ее нет.  За счет того, что труба заключена в футляр из полиэтилена низкого давления, она стойка к коррозии от затопления дождевой водой, технологических повреждений, — рассказал главный инженер Липецкого филиала ПАО «Квадра» Анатолий Пшеничников.

Во время ремонтной кампании этого года только в Липецке энергетики заменят более 23 километров тепловых сетей. На эти цели липецкий филиал компании «Квадра» направил 365 миллионов рублей. А общие инвестиции компании в теплоэнергетический комплекс региона в 2021 году составили почти миллиард рублей. 


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#Квадра #ремонт
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