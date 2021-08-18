Происшествия

39 минут назад

В Липецке «МАЗ» сбил световую опору

3 711
#ДТП
4

ДТП произошло на улице Металлургов.

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Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, сегодня напротив дома №22А на улице Металлургов 29-летний водитель автомобиля «МАЗ» не справился с управлением и врезался в препятствие — световую опору.

По словам очевидцев, перевозившая газосиликатные блоки грузовая машина в буквальном смысле вырвала столб из земли.

В ДТП никто не пострадал. На месте аварии образовалась пробка.

3 711
#ДТП
4

Комментарии (3)

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Лавочница

5 минут назад
Что - опять водитель виноват?
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Берия

14 минут назад
Столбу штраф, за переход в неположенном месте.
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житель ул. Металлургов

27 минут назад
Как никто не пострадал?! А столб, что, не считается, что ли!?! Кто его теперь обратно, в землю засунет??!!!
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