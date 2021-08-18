Происшествия
39 минут назад
В Липецке «МАЗ» сбил световую опору
ДТП произошло на улице Металлургов.
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Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, сегодня напротив дома №22А на улице Металлургов 29-летний водитель автомобиля «МАЗ» не справился с управлением и врезался в препятствие — световую опору.
По словам очевидцев, перевозившая газосиликатные блоки грузовая машина в буквальном смысле вырвала столб из земли.
В ДТП никто не пострадал. На месте аварии образовалась пробка.
Лавочница
Берия
житель ул. Металлургов