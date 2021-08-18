Общество

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«Озеро» на улице Баумана обещают ликвидировать в пятницу

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#ЖКХ #ЛГЭК
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«Озеро» на улице Баумана обещают ликвидировать в пятницу

Липчане жалуются на проблему с 9 августа.

В редакцию GOROD48 обратились жители улицы Баумана, которые пожаловались на «озеро» рядом с многоквартирным домом.

— На улице Баумана, 339, рядом с многоквартирным домом — колодец, полный воды, которая уже несколько дней льётся через край, — рассказала GOROD48 липчанка Екатерина Гончарова. — Мы обращались в ЛГЭК ещё в понедельник, 9 августа. Они приехали только 14 августа, воду откачали, но сказали, что нужен ремонт крана, и уехали. Позвонили ещё раз, сказали — ждите очереди. И вот уже 18 августа, а ремонта так и нет!

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК, работы по этому адресу запланированы на пятницу.

— Будут ещё откачивать воду и смотреть, в чём суть проблемы, — рассказали в пресс-службе ЛГЭК.
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#ЖКХ #ЛГЭК
3

Комментарии (4)

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Инквизитор

12 минут назад
Посмотрите на проблему с другой стороны, в Африке и воды то нет, а там живут.
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Дым Дымыч

38 минут назад
Только и можете , что жаловаться! Превратили Город48, в книгу жалоб!! Стыдно мне за таких людей!!!
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Житель Сокола

42 минуты назад
На сколько я помню, Баумана 339 это частный сектор, а ближайшая 5-ти этажка, Баумана 333Б находится в 200-х метрах.
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ахаха

49 минут назад
Озеро Надежды , всё , как есть , прими , Пусть никто не понял - ты меня пойми ! Озеро Надежды , имя назови , И скажи , куда мне деться от моей любви...
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