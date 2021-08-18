«Озеро» на улице Баумана обещают ликвидировать в пятницу

Липчане жалуются на проблему с 9 августа.

В редакцию GOROD48 обратились жители улицы Баумана, которые пожаловались на «озеро» рядом с многоквартирным домом.



— На улице Баумана, 339, рядом с многоквартирным домом — колодец, полный воды, которая уже несколько дней льётся через край, — рассказала GOROD48 липчанка Екатерина Гончарова. — Мы обращались в ЛГЭК ещё в понедельник, 9 августа. Они приехали только 14 августа, воду откачали, но сказали, что нужен ремонт крана, и уехали. Позвонили ещё раз, сказали — ждите очереди. И вот уже 18 августа, а ремонта так и нет!



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК, работы по этому адресу запланированы на пятницу.



— Будут ещё откачивать воду и смотреть, в чём суть проблемы, — рассказали в пресс-службе ЛГЭК.