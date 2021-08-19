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Доброе утро, Липецк!
На календаре четверг, 19 августа. Сегодня липчан ждут на экологический пикник. Идет прием вопросов на прямой эфир с губернатором. Вечером можно просмотреть отреставрированную 4К-версию отличной комедии или сходить в кино.
В четверг в Липецке ожидается переменная облачность. Температура днем будет от +33 до +35 градусов.
День 19 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 4 градуса тепла.
Дороги
На участке улицы 3 Сентября - от перекрёстка Ильича-3 Сентября до остановки общественного транспорта «3 Сентября» - ограничено движение. Объезд по улице Волгоградской.
Полезная выпечка
Молодая мама Дарья поделилась рецептом выпечки, которая не испортит фигуру.
Не болей!
В четверг мобильные пункты вакцинации будут работать в пяти торговых центрах и в офисе врача общей практики на улице Московской.
Ваши вопросы
лава региона ответит на вопросы липчан в прямом эфире в полдень 31 августа. Увидеть прямой разговор можно будет на местном телеканале и в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Задать вопросы губернатору можно на сайте артамонов2021.рф до 30 августа.
Посещение лесов
19 августа заканчивается срок действия продления ограничения на посещение лесов. Введение запрета было вызвано высоким рисков возникновения пожаров. На въездах в лесах были установлены предупредительные аншлаги с указанием информации о введении соответствующего ограничения и периода его действия, а также телефон диспетчерской службы. При обнаружении лесного пожара необходимо незамедлительно позвонить по бесплатному телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.
Эко-пикник
Большая уборка будет сегодня на берегах Силикатных озер. Молодежь приглашают на экологический пикник. После субботника обещают заряд позитива и угощения. Сбор в 13:40 на площади Театральной.
Вечер кино
Сегодня в культурном пространстве «Библиотека» состоится бесплатный показ комедии «Время развлечений» (1967, 12+).
Новинки проката
В четверг на экраны липецких кинотеатров выходят шесть премьер — от веселых мультиков до фильма ужастиков. Расскажем о трех новинках.
«Босс-молокосос 2» (6+). Братья Тим и Тед давно повзрослели и отдалились друг от друга. Тед стал генеральным директором инвестиционного фонда, а Тим посвятил себя семье. Он женился, поселился в пригороде и обзавёлся двумя прекрасными дочерьми — Тиной и Табитой. 7-летняя Табита — умная и очень усердная. Несмотря на свой юный возраст, она уже лучшая в классе, а малышка Тина на самом деле оказывается агентом компании BabyCorp.
«Проклятие пиковой дамы» (18+). Из-за того что мама всё время на работе, 13-летняя Анна проводит много времени со своей няней и её приятелями. Однажды компания становится свидетелем страшного случая и после решает проверить правдивость старинной русской легенды о пиковой даме. Ребята уговаривают Анну провести ритуал со свечой и зеркалом, и когда злобная сущность начинает сильно портить им жизнь, они обращаются за помощью к русскому эмигранту, написавшему книгу о пиковой даме.
«Ненависть» (18+). Середина 90-х, Париж охвачен беспорядками. Из-за жёстких действий полиции арабский подросток Абдель оказывается в больнице. Его друг Винс находит на улице полицейский револьвер и вместе с товарищами Юбером и Саидом отправляется мстить. Друзья проводят один долгий день между Парижем и его пригородами, рэпом и боксом, мелким хулиганством и произволом властей. В истории «общества, которое падает вниз», ненависть неизменно порождает ненависть.