Доброе утро, Липецк!

На календаре четверг, 19 августа. Сегодня липчан ждут на экологический пикник. Идет прием вопросов на прямой эфир с губернатором. Вечером можно просмотреть отреставрированную 4К-версию отличной комедии или сходить в кино.

Погода



В четверг в Липецке ожидается переменная облачность. Температура днем будет от +33 до +35 градусов.



День 19 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 4 градуса тепла.



Дороги



На участке улицы 3 Сентября - от перекрёстка Ильича-3 Сентября до остановки общественного транспорта «3 Сентября» - ограничено движение. Объезд по улице Волгоградской.



Липецкулица 3 Сентября





Полезная выпечка



Молодая мама Дарья поделилась рецептом выпечки, которая не испортит фигуру.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MOM|FAMILY|FOOD (@mamastepaski)



Не болей!



В четверг мобильные пункты вакцинации будут работать в пяти торговых центрах и в офисе врача общей практики на улице Московской.







Ваши вопросы



лава региона ответит на вопросы липчан в прямом эфире в полдень 31 августа. Увидеть прямой разговор можно будет на местном телеканале и в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Задать вопросы губернатору можно на сайте



Посещение лесов



19 августа заканчивается срок действия продления ограничения на посещение лесов. Введение запрета было вызвано высоким рисков возникновения пожаров. На въездах в лесах были установлены предупредительные аншлаги с указанием информации о введении соответствующего ограничения и периода его действия, а также телефон диспетчерской службы. При обнаружении лесного пожара необходимо незамедлительно позвонить по бесплатному телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.



Эко-пикник



Большая уборка будет сегодня на берегах Силикатных озер. Молодежь приглашают на экологический пикник. После субботника обещают заряд позитива и угощения. Сбор в 13:40 на площади Театральной.



Вечер кино



Сегодня в культурном пространстве «Библиотека» состоится бесплатный показ комедии «Время развлечений» (1967, 12+).







Новинки проката



В четверг на экраны липецких кинотеатров выходят шесть премьер — от веселых мультиков до фильма ужастиков. Расскажем о трех новинках.



«Босс-молокосос 2» (6+). Братья Тим и Тед давно повзрослели и отдалились друг от друга. Тед стал генеральным директором инвестиционного фонда, а Тим посвятил себя семье. Он женился, поселился в пригороде и обзавёлся двумя прекрасными дочерьми — Тиной и Табитой. 7-летняя Табита — умная и очень усердная. Несмотря на свой юный возраст, она уже лучшая в классе, а малышка Тина на самом деле оказывается агентом компании BabyCorp.





«Проклятие пиковой дамы» (18+). Из-за того что мама всё время на работе, 13-летняя Анна проводит много времени со своей няней и её приятелями. Однажды компания становится свидетелем страшного случая и после решает проверить правдивость старинной русской легенды о пиковой даме. Ребята уговаривают Анну провести ритуал со свечой и зеркалом, и когда злобная сущность начинает сильно портить им жизнь, они обращаются за помощью к русскому эмигранту, написавшему книгу о пиковой даме.





«Ненависть» (18+). Середина 90-х, Париж охвачен беспорядками. Из-за жёстких действий полиции арабский подросток Абдель оказывается в больнице. Его друг Винс находит на улице полицейский револьвер и вместе с товарищами Юбером и Саидом отправляется мстить. Друзья проводят один долгий день между Парижем и его пригородами, рэпом и боксом, мелким хулиганством и произволом властей. В истории «общества, которое падает вниз», ненависть неизменно порождает ненависть.



В четверг в Липецке ожидается переменная облачность. Температура днем будет от +33 до +35 градусов.День 19 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 4 градуса тепла.На участке улицы 3 Сентября - от перекрёстка Ильича-3 Сентября до остановки общественного транспорта «3 Сентября» - ограничено движение. Объезд по улице Волгоградской.Молодая мама Дарья поделилась рецептом выпечки, которая не испортит фигуру.В четверг мобильные пункты вакцинации будут работать в пяти торговых центрах и в офисе врача общей практики на улице Московской.лава региона ответит на вопросы липчан в прямом эфире в полдень 31 августа. Увидеть прямой разговор можно будет на местном телеканале и в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Задать вопросы губернатору можно на сайте артамонов2021.рф до 30 августа.19 августа заканчивается срок действия продления ограничения на посещение лесов. Введение запрета было вызвано высоким рисков возникновения пожаров. На въездах в лесах были установлены предупредительные аншлаги с указанием информации о введении соответствующего ограничения и периода его действия, а также телефон диспетчерской службы. При обнаружении лесного пожара необходимо незамедлительно позвонить по бесплатному телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.Большая уборка будет сегодня на берегах Силикатных озер. Молодежь приглашают на экологический пикник. После субботника обещают заряд позитива и угощения. Сбор в 13:40 на площади Театральной.Сегодня в культурном пространстве «Библиотека» состоится бесплатный показ комедии «Время развлечений» (1967, 12+).В четверг на экраны липецких кинотеатров выходят шесть премьер — от веселых мультиков до фильма ужастиков. Расскажем о трех новинках.«Босс-молокосос 2» (6+). Братья Тим и Тед давно повзрослели и отдалились друг от друга. Тед стал генеральным директором инвестиционного фонда, а Тим посвятил себя семье. Он женился, поселился в пригороде и обзавёлся двумя прекрасными дочерьми — Тиной и Табитой. 7-летняя Табита — умная и очень усердная. Несмотря на свой юный возраст, она уже лучшая в классе, а малышка Тина на самом деле оказывается агентом компании BabyCorp.«Проклятие пиковой дамы» (18+). Из-за того что мама всё время на работе, 13-летняя Анна проводит много времени со своей няней и её приятелями. Однажды компания становится свидетелем страшного случая и после решает проверить правдивость старинной русской легенды о пиковой даме. Ребята уговаривают Анну провести ритуал со свечой и зеркалом, и когда злобная сущность начинает сильно портить им жизнь, они обращаются за помощью к русскому эмигранту, написавшему книгу о пиковой даме.«Ненависть» (18+). Середина 90-х, Париж охвачен беспорядками. Из-за жёстких действий полиции арабский подросток Абдель оказывается в больнице. Его друг Винс находит на улице полицейский револьвер и вместе с товарищами Юбером и Саидом отправляется мстить. Друзья проводят один долгий день между Парижем и его пригородами, рэпом и боксом, мелким хулиганством и произволом властей. В истории «общества, которое падает вниз», ненависть неизменно порождает ненависть.