Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкой области сохраняется сильная жара: днем до +35

3 614
#жара
2
В Липецкой области сохраняется сильная жара: днем до +35

В ближайшие двое суток погода в Липецкой области сохранится жаркой, преимущественно без осадков. 21 августа днем ожидаются кратковременные дожди с грозой. Среднесуточные температуры воздуха составят: 19 и 20 августа - 24-26 градусов тепла, что на 8-9 градусов выше нормы, 21 августа – 22 градуса тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.  

Кроме того, с 17 по 21 августа на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха 23-26 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше средних многолетних значений. 

18 и 19 августа на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара, с температурой воздуха +35 градусов.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19  августа в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от +18 до +21 градусов, днем будет от +29 до +34 градусов, местами сильная жара +35. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +17 до +19 градусов, днем будет от +33 до +35 градусов. 

День 19 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +36 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 4 градуса тепла.  
3 614
#жара
2

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Агафон

28 минут назад
Кайф как на юге
ответить

Бесконечное лето

30 минут назад
Максим, Не дождётесь!!1 :))))))) вы себя плохо вели прошлой зимой!
ответить

Максим

сегодня, 17:09
Достала эта уже жара !! Быстрее бы уже похолодало , влили бы дожди , ударил бы мороз , и выпал бы снег !!
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области до +34
#жара
10
В Липецкой области до +34

вчера, 17:00

Погода в Липецке
В Липецкую область вернулась жара: днем до +34
#жара
10
В Липецкую область вернулась жара: днем до +34

16.08.2021 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области сухо и до +32
#погода #лето
5
В Липецкой области сухо и до +32

15.08.2021 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области до +31
#переменная облачность #без осадков
5
В Липецкой области до +31

14.08.2021 12:45

Погода в Липецке
В Липецкую область возвращается жара
#жара
18
В Липецкую область возвращается жара

13.08.2021 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области до +28
#жара
6
В Липецкой области до +28

12.08.2021 17:00

Погода в Липецке