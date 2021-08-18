В Липецкой области сохраняется сильная жара: днем до +35

В ближайшие двое суток погода в Липецкой области сохранится жаркой, преимущественно без осадков. 21 августа днем ожидаются кратковременные дожди с грозой. Среднесуточные температуры воздуха составят: 19 и 20 августа - 24-26 градусов тепла, что на 8-9 градусов выше нормы, 21 августа – 22 градуса тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.

Кроме того, с 17 по 21 августа на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха 23-26 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше средних многолетних значений.



18 и 19 августа на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара, с температурой воздуха +35 градусов.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от +18 до +21 градусов, днем будет от +29 до +34 градусов, местами сильная жара +35.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +17 до +19 градусов, днем будет от +33 до +35 градусов.



День 19 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +36 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 4 градуса тепла.

