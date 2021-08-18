Коронавирус

сегодня, 13:49

В Липецке прирост случаев COVID-19 за сутки уменьшился в два раза

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#коронавирус
В Липецке прирост случаев COVID-19 за сутки уменьшился в два раза

Накануне за сутки в Липецке выявили 204 случая, а сегодня — 94.

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 44 032 случая новой коронавирусной инфекции, 37 732 человека выздоровели, в том числе 265 человек за последние сутки, 4 999 — лечатся, 1 301 человек умер, в том числе 9 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 294 человека.

В больницах сегодня находятся 800 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 199 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 237 случаев инфицирования коронавирусом. Если накануне случаи COVID-19 выявили в двух городах и четырех районах, то сегодня в двух городах и 13-ти районах. На первом месте Липецк — 94 случая, на втором Липецкий район — 27, на третьем Грязинский район — 25. В Добринском районе — 23, в Лебедянском районе — 16, в Ельце и Лев-Толстовском районе — по 11, в Усманском районе — 9, в Елецком районе — 6, в Чаплыгинскомм районе — 5, в Добровском районе — 4, в Долгоруковском и Краснинском районах — по 2, в Измалковском и Становлянском районах — по одному заболевшему.
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#коронавирус

Комментарии (8)

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Игорь

2 минуты назад
Ковид не существует. Надо писать - вдвое уменьшились число верующих в коронавирус.
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Инквизитор

10 минут назад
Даёшь футбол в живую, а не на экране.
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гость

12 минут назад
Татьяна, конечно не может. Плюс еще платные лаборатории есть, там тем более не может быть все так ровно. В Москве статистика хотя бы похожа на правду, плюс-минус 1000 заболевших. А у нас хоть караул кричи. Стоит задать вопрос губернатору на горячей линии.
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Татьяна

37 минут назад
Почему так плохо со статистикой в Липецкой области? Неужели нельзя показывать реальные цифры? Каждые сутки практически одно и тоже число выявленных инфицированных.Даже если предположить, что возможности лабораторий по проведению тестов ограничены, количество положительных тестов не может бы каждые сутки одно и тоже.
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гость

48 минут назад
МестныйЯ, Все 240 на месте. Их просто распределяют между районами и Липецком. Вот и получилось, что в Липецке резкий спад заболевших, а в районах - резкий рост. Держат людей за дураков, и даже не стесняются.
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вова

55 минут назад
Похоже, такими темпами к выборам всех вылечат?
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МестныйЯ

сегодня, 14:03
Э,э, э, стопэ! А где стандартные 240 штук? До 19 сентября еще далеко, так что рано выдавать оптимистичные циферки!
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Где логика

сегодня, 14:00
При изменение слагаемых сумма постоянна, с погрешносью 1%. Получается- сумма утверждена, слагаемое по Липецку определяется по остаточному принципу.
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