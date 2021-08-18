В Липецке прирост случаев COVID-19 за сутки уменьшился в два раза

Накануне за сутки в Липецке выявили 204 случая, а сегодня — 94.

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 44 032 случая новой коронавирусной инфекции, 37 732 человека выздоровели, в том числе 265 человек за последние сутки, 4 999 — лечатся, 1 301 человек умер, в том числе 9 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 294 человека.



В больницах сегодня находятся 800 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 199 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 237 случаев инфицирования коронавирусом. Если накануне случаи COVID-19 выявили в двух городах и четырех районах, то сегодня в двух городах и 13-ти районах. На первом месте Липецк — 94 случая, на втором Липецкий район — 27, на третьем Грязинский район — 25. В Добринском районе — 23, в Лебедянском районе — 16, в Ельце и Лев-Толстовском районе — по 11, в Усманском районе — 9, в Елецком районе — 6, в Чаплыгинскомм районе — 5, в Добровском районе — 4, в Долгоруковском и Краснинском районах — по 2, в Измалковском и Становлянском районах — по одному заболевшему.