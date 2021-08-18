Липецк оказался на седьмом месте в стране по вводу жилья

И вошёл в число 12 городов-лидеров, где за год ввели более одного квадратного метра жилья на человека.





Более одного квадратного метра жилья на человека ввели в 12 городах России, и Липецк вошёл в их число, заняв седьмое место.



Объем ввода жилья в Липецке составил 1,2 квадратных метра общей площади жилья на одного человека, общий объём ввода жилья составил 608,1 тысячи квадратных метров, а обеспеченность населения жильём в среднем на одного жителя теперь составляет 30,2 квадратных метра. РИА «Рейтинг» опубликовало рейтинг крупных городов России по вводу жилья в расчёте на одного жителя на основании показателей за 2020 год. В 2020 году больше всего жилья в пересчете на одного человека введено в Краснодаре и Калининграде.Более одного квадратного метра жилья на человека ввели в 12 городах России, и Липецк вошёл в их число, заняв седьмое место.Объем ввода жилья в Липецке составил 1,2 квадратных метра общей площади жилья на одного человека, общий объём ввода жилья составил 608,1 тысячи квадратных метров, а обеспеченность населения жильём в среднем на одного жителя теперь составляет 30,2 квадратных метра.