National Interest: Россия готова к войне лучше чем НАТО

Россия готова к войне, так как уделяет вопросам защиты от биологического, химического и ядерного оружия куда больше внимания, чем страны НАТО. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник, 17 августа, в National Interest.Автор материала Чарли Гао отметил, что Россия унаследовала от СССР тенденцию совершенствовать навыки по противостоянию таким видам вооружения. По его словам, новые средства и оборудование защиты для войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России продолжают закупаться.Какие основанные на новых физических принципах военные разработки примут участие в маневрахВ частности, войска вооружены мощной термобарической ракетной установкой РПО-А, которая может «выровнять» дома за один выстрел.Кроме того, РХБЗ больше реализуют свой потенциал, чем страны Запада, отметил автор статьи. Он уточнил, что армия помимо масштабных учений активно закупает вооружение в этой сфере. Речь идет о тяжелых огнеметных системах «Буратино» и «Солнцепек», а также о реактивных пехотных огнеметах «Шмель».Вместе с тем военнослужащие Северного альянса реже проводят подобные учения. При этом, по словам Гао, в странах НАТО катастрофически мало учебных центров по работе с химическим оружием. К примеру, в США в 2007 году в последний раз совершенствовали используемые ими немецкие транспортные средства РХБ разведки M93 Fox.В то же время Россия дважды, начиная с 2000-х годов, проводила модернизацию этого вида вооружения, заключил Гао.Накануне глава Северного командования Вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Глен Ванхёрк заявил, что Россия представляет для США основную военную угрозу. Он уточнил, что Россия и Китай «развили очень продвинутые средства» в кибернетической и космической сферах.19 июля фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели в Белом море. Скорость полета составила 7 махов, а дальность — свыше 350 км. Минобороны РФ планирует оснащать комплексом «Циркон» подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота России.В тот же день представитель Пентагона Джон Кирби назвал новые гиперзвуковые ракеты России дестабилизирующим фактором, поскольку они способны нести ядерный заряд.В марте аналитики шведской газеты Aftonbladet высказали мнение, согласно которому наличие у РФ наземных систем противовоздушной обороны (ПВО) говорит о преимуществе страны перед НАТО. Эксперты подчеркнули, что в распоряжении организации находится меньшее количество такого типа оружия.В США неоднократно отмечали отставание от России в вопросе создания гиперзвуковых ракет. 22 марта контрольно-бюджетное управление американского конгресса (GAO) опубликовало доклад, в котором Штаты признали, что у них недостаточно развитых технологий для создания гиперзвукового оружия. В связи с этим программа его развертывания может быть реализована с большим опозданием.