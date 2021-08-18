Михаил Тарасенко: «Будущее страны определяете вы, педагоги»

Во время рабочей поездки в Усманский район Депутат Госдумы побывал на швейной фабрике, пообщался с жителями, оценил благоустройство райцентра, и узнал, как идет подготовка к новому учебному году в «школе мечты».

Несмотря на повсеместный отток населения из районных центров в большие города, в Усмани картина противоположная. За последние несколько лет население района увеличилось на 1,5 тысячи человек. Здесь открываются новые предприятия, создаются рабочие места с конкурентной заработной платой. Параллельно продолжается благоустройство территорий и строительство новых соцобъектов. В январе прошлого года здесь побывал Владимир Путин. Президент оценил развитие территории и назвал район «хорошим примером, достойным подражания и тиражирования».



Первый пункт в программе рабочей поездки Михаила Тарасенко – Межпоселковый центр культуры и досуга. Недавно здесь закончили реконструкцию актового зала, заменили кресла для зрителей, установили новое освещение. Первый вопрос коллективу - о том, как работается в обновленном здании.



«Отлично! Есть условия и для работы, и для отдыха», - поделились впечатлениями сотрудники Центра, продемонстрировав Михаилу Тарасенко тренажерный и боксерский залы.



На площади Ленина полным ходом идет реконструкция. Завершить ее планируют ко Дню рождения района, который отметят 4 сентября. В Городском парке Усмани тоже завершается обновление. Вместе с главой администрации района Владимиром Мазо Михаил Тарасенко оценил масштабы проделанной и предстоящей работы.



На встрече с коллективом швейной фабрики «Усмань» разговор продолжился об условиях труда. Пошивочное производство поставляет спецодежду для рабочих аэропортов и предприятий нефтегазовой промышленности.



«Оборудование современное, но главное, что есть стабильность, заказами обеспечены на месяцы вперед», - рассказала одна из сотрудниц цеха.



В завершении дня Михаил Тарасенко приехал в «школу мечты», как называют усманцы среднюю школу №4. Учебное заведение с тиром, большим и малым бассейнами, кабинетами для работы по дереву и металлу, современными тренажерами и несколькими зонами отдыха возвели всего год назад.



«В январе прошлого года мы показывали Президенту голые стены, а уже в сентябре в онлайн-режиме наши школьники разговаривали с Владимиром Путиным, сидя за партами», - рассказал на Владимир Мазо.



Оценив подготовку к новому учебному году, Михаил Тарасенко обратился к преподавателям.



«Считаю, что будущее страны определяете вы, педагоги. От вас зависит, с каким настроением, с какими знаниями следующее поколение вступает во взрослую жизнь. Спасибо вам за ваш труд», резюмировал депутат.



