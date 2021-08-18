Общество
45 минут назад
На Городище планируют транслировать матч «Металлурга»
10 424
Болельщики смогут поддержать любимую команду у большого экрана.
Как ранее сообщал GOROD48, региональное управление Роспотребнадзора выдало руководству футбольного клуба «Металлург» распоряжение о запрете проведения игр с присутствием болельщиков. Следующая игра «Металлурга», запланированная на 21 августа, пройдет на домашнем поле при пустых трибунах. Но липчане все же смогут увидеть матч с «Краснодаром-2».
- Мы планируем провести трансляцию матча на экране, установленном на Городище, - рассказал GOROD48 директор «Культурных пространств» Липецка Дмитрий Аксенов. - Мы надеемся, что наши коллеги вовремя и корректно предоставят материал для трансляции, и липчане смогут поддержать любимую команду на Городище.
Когда будет отменен запрета на посещение игр «Металлурга» пока не известно.
- Мы планируем провести трансляцию матча на экране, установленном на Городище, - рассказал GOROD48 директор «Культурных пространств» Липецка Дмитрий Аксенов. - Мы надеемся, что наши коллеги вовремя и корректно предоставят материал для трансляции, и липчане смогут поддержать любимую команду на Городище.
Когда будет отменен запрета на посещение игр «Металлурга» пока не известно.
10 424
деградируем дальше по всем параметрам
Даа
Катерина
Ковид
Футболист
ну как то
Мнение Народа
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1
Липецк красно-синий