Общество

45 минут назад

На Городище планируют транслировать матч «Металлурга»

10 424
#трансляция #Городище #футбол
1
На Городище планируют транслировать матч «Металлурга»

Болельщики смогут поддержать любимую команду у большого экрана.

Как ранее сообщал GOROD48, региональное управление Роспотребнадзора выдало руководству футбольного клуба «Металлург» распоряжение о запрете проведения игр с присутствием болельщиков. Следующая игра «Металлурга», запланированная на 21 августа, пройдет на домашнем поле при пустых трибунах. Но липчане все же смогут увидеть матч с «Краснодаром-2».

- Мы планируем провести трансляцию матча на экране, установленном на Городище, - рассказал GOROD48 директор «Культурных пространств» Липецка Дмитрий Аксенов. - Мы надеемся, что наши коллеги вовремя и корректно предоставят материал для трансляции, и липчане смогут поддержать любимую команду на Городище.

Когда будет отменен запрета на посещение игр «Металлурга» пока не известно.
10 424
#трансляция #Городище #футбол
1

Комментарии (10)

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деградируем дальше по всем параметрам

8 минут назад
на стадионе металлург инфекций полно, а вот на городище их нет!!!!. а да, еще и в пассажирском автобусе укомплектовывают подопытных как в бочке селедкой. это как моя понимайт???? а всё очень просто. чиновников умом не понять им только надо верить!
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Даа

18 минут назад
Уже вообще ничего не понимаю
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Катерина

31 минуту назад
Вот удивил Аксенов! Чем это мероприятие отличается от матча на стадионе? И уж тем более от такой же точно Ночи кино у ОЦКНТ?
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Ковид

31 минуту назад
А на городище вируса нет да?
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Футболист

33 минуты назад
Да кому он нужен этот матч. Лучшие приключения Шурика транслировали
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ну как то

34 минуты назад
хрен редьки не слаще
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Мнение Народа

36 минут назад
Зачем?! Нам такого позорище не надо! Они же в футбол играть не умеют!! Инвалиды!!!
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Инквизитор

36 минут назад
Тоесть, ковид на стадионе, на уёгородище нету.
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1

37 минут назад
Бред, в поле можно, а на стадионе нельзя.
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Липецк красно-синий

38 минут назад
Главное чтоб на кубок пустили, а то артемону придется деньги выделять на реионты
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