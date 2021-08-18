сегодня, 12:33
«Веселей ребята, выпало нам…». Липецкие студенты поедут строить БАМ
Стройотряды липецкого студенчества, что называется, находятся на «низком старте» после встречи с Шойгу их дальневосточных коллег.
Сергей Шойгу положительно отнесся к инициативе студентов. При этом он отметил, что участники стройки должны, в первую очередь, хорошо заработать, а романтику надо оставить на втором плане.
Липецкое региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» также готово участвовать во Всероссийской стройке.
- Мы ждём рабочего решения внутри организации. Конечно, наши бойцы примут участие в конкурсе на право отправится на стройку. У нас уже есть опыт участия во Всероссийских проектах отрядами вожатых и проводников, - сообщил GOROD48 комиссар липецкого регионального штаба российских студотрядов Эльдар Иманов.
Фото: vk.com/rso.lip48
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