«Веселей ребята, выпало нам…». Липецкие студенты поедут строить БАМ

Стройотряды липецкого студенчества, что называется, находятся на «низком старте» после встречи с Шойгу их дальневосточных коллег.

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12 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился на Дальнем Востоке с участниками амурских стройотрядов. На встрече речь зашла и об участии российских студенческих отрядов в строительстве БАМа-2.Сергей Шойгу положительно отнесся к инициативе студентов. При этом он отметил, что участники стройки должны, в первую очередь, хорошо заработать, а романтику надо оставить на втором плане.Липецкое региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» также готово участвовать во Всероссийской стройке.- Мы ждём рабочего решения внутри организации. Конечно, наши бойцы примут участие в конкурсе на право отправится на стройку. У нас уже есть опыт участия во Всероссийских проектах отрядами вожатых и проводников, - сообщил GOROD48 комиссар липецкого регионального штаба российских студотрядов Эльдар Иманов.