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«Веселей ребята, выпало нам…». Липецкие студенты поедут строить БАМ

12 741
#БАМ #студотряды
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«Веселей ребята, выпало нам…». Липецкие студенты поедут строить БАМ

Стройотряды липецкого студенчества, что называется, находятся на «низком старте» после встречи с Шойгу их дальневосточных коллег.

12 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился на Дальнем Востоке с участниками амурских стройотрядов. На встрече речь зашла и об участии российских студенческих отрядов в строительстве БАМа-2.

Сергей Шойгу положительно отнесся к инициативе студентов. При этом он отметил, что участники стройки должны, в первую очередь, хорошо заработать, а романтику надо оставить на втором плане.

Липецкое региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» также готово участвовать во Всероссийской стройке.

- Мы ждём рабочего решения внутри организации. Конечно, наши бойцы примут участие в конкурсе на право отправится на стройку. У нас уже есть опыт участия во Всероссийских проектах отрядами вожатых и проводников, - сообщил GOROD48 комиссар липецкого регионального штаба российских студотрядов Эльдар Иманов.

Фото: vk.com/rso.lip48

12 741
#БАМ #студотряды
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Комментарии (12)

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Билли Бонс

5 минут назад
Я не понял, какой Бам-2, если они Бам-1 с 30-х годов прошлого века только на 25% построили? Ну а уж нынешние вам наработают, ждите.
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Инна

9 минут назад
Вот поеду я на Бам и тебе на рельсах ...
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Прекрасно

13 минут назад
Как рабов за 100 р час
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Смотрящий

15 минут назад
Что еще может нормального прозвучать из их уст! Езжайте ... шпалы таскать да рельсы укладывать, второй ниткой ... что бы окончательно в сторону поднебесной все вывезли.
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Липчанин

21 минуту назад
Ну а что смысла возрождать свое область нет, демография катится в низ. Молодёжь уезжает, оставшимся тоже пора валить от сюда. Будущее области пенсионеры, силовики и не профессиональные медики
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Инквизитор

38 минут назад
Вот теперь рассуждаем логически, Шойгу предложил возвести города в Сибири, это официально, а жить выходит в них будут эти молодые люди?! Здесь они уже не нужны?
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Мажор-крикун-горлан-комсомолец

41 минуту назад
gпродавать водку и пиво в вагонах и строить дома и жд инфраструктуру - это разные вещи. Вы хоть права тракториста и бульдозериста имеете ? Или у вас 6 разряд по сварке ?
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Сергей 13

46 минут назад
Это хорошо,это правильно! Совместный труд для моей пользы,он облагораживает!
ответить

Сергей 13

47 минут назад
Это хорошо,это правильно! Совместный труд для моей пользы,он облагораживает!
ответить

Сергей 13

47 минут назад
Это хорошо,это правильно! Совместный труд для моей пользы,он облагораживает!
ответить
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