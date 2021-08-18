Происшествия
сегодня, 12:25
На улице Терешковой столкнулись две легковушки
Обошлось без пострадавших.
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В Липецке на улице Терешковой столкнулись «Лада-Веста» и «Фольксваген-Тигуан». При этом «Веста» частично перегородила сразу две полосы в обоих направлениях.
Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, по предварительным данным, ДТП недалеко от ТРЦ «Малибу» обошлось без пострадавших.
Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, по предварительным данным, ДТП недалеко от ТРЦ «Малибу» обошлось без пострадавших.
Лавочница
да
товарищ Поддорожный
утренний мотодегенерат
вова
Столповский - вор в законе
Продавец ВУ
Максик