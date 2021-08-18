Происшествия

сегодня, 12:25

На улице Терешковой столкнулись две легковушки

8 1357
#ДТП
4

Обошлось без пострадавших.

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В Липецке на улице Терешковой столкнулись «Лада-Веста» и «Фольксваген-Тигуан». При этом «Веста» частично перегородила сразу две полосы в обоих направлениях.

Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, по предварительным данным, ДТП недалеко от ТРЦ «Малибу» обошлось без пострадавших.
8 1357
#ДТП
4

Комментарии (8)

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Лавочница

20 минут назад
Узкие дороги.
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да

39 минут назад
это нормуль
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товарищ Поддорожный

42 минуты назад
Ездить ни хрена не умеют , а заруль садятся , понторезы !!
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утренний мотодегенерат

45 минут назад
Запретить легковушки!
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вова

50 минут назад
И ловушки не помогают! Бьются каждый день в этом городе!
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Столповский - вор в законе

55 минут назад
У обоих-выезд на встречку- ЛИШЕНИЕ ПРАВ. ХОТЯ МОЖНО ДОГОВОРИТЬСЯ ...
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Продавец ВУ

56 минут назад
Бывает)))
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Максик

сегодня, 12:31
Кому-то сегодня не повезло , будут теперь пешком ходить !!
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