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Талибы открыли огонь по митингующим в провинции Нангархар
Члены радикального движения "Талибан"* открыли огонь по участникам митинга в поддержку национального флага Афганистана в провинции Нангархар, сообщил РИА Новости источник среди местных жителей.
Есть жертвы и пострадавшие.
На фоне вывода американских войск из республики талибы провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.
Официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.
Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.
* Террористическая организация, запрещена в России
Есть жертвы и пострадавшие.
На фоне вывода американских войск из республики талибы провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.
Официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.
Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.
* Террористическая организация, запрещена в России