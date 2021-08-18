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Задержан четвертый из пяти преступников, сбежавших из изолятора в Истре
Удалось задержать четвертого из пяти преступников, сбежавших из изолятора временного содержания в Истре, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.
Это Александр Бутнару, скоро его этапируют в СИЗО.
Побег произошел 6 августа. По данным следствия, нарушителям помогали два сотрудника учреждения, которые отключили видеонаблюдение, оставили открытыми двери камер и ушли спать. Их обвинили в превышении должностных полномочий и арестовали.
Первый двух преступников нашли 11 августа на съемной квартире в Подольске, оба признали вину. Еще один сдался сам на следующий день.На свободе остается самый опасный из беглецов — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, сообщает РИА Новости.
Это Александр Бутнару, скоро его этапируют в СИЗО.
Побег произошел 6 августа. По данным следствия, нарушителям помогали два сотрудника учреждения, которые отключили видеонаблюдение, оставили открытыми двери камер и ушли спать. Их обвинили в превышении должностных полномочий и арестовали.
Первый двух преступников нашли 11 августа на съемной квартире в Подольске, оба признали вину. Еще один сдался сам на следующий день.На свободе остается самый опасный из беглецов — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, сообщает РИА Новости.