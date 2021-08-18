Происшествия

сегодня, 12:09

С начала года в Липецке произошло 51 ДТП с участием детей

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#дети #ДТП
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С начала года в Липецке произошло 51 ДТП с участием детей

Сегодня началась приуроченная к началу учебного года профилактическая акция «Внимание, дети!».

Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, за 7 месяцев этого года в Липецке произошло 51 дорожно-транспортное происшествие с участием детей, в результате чего один ребёнок погиб и 52 получили травмы. 20 ДТП произошло с участием детей-пешеходов. В числе пострадавших также 23 ребёнка-пассажира, остальные происшествия пришлись на велосипедистов и иных участников дорожного движения.

С 18 августа по 18 сентября в Липецке будет проходить традиционная профилактическая акция «Внимание, дети!», приуроченная к началу нового учебного года и направленная на стабилизацию и снижение дорожно-транспортного травматизма среди детей.

Сегодня начало акции дали на пешеходном переходе на улице Первомайской. В ближайшие дни дежурство и «Лотерея вежливости» будут организованы и на других пешеходных переходах. А с 1 сентября сотрудники ГИБДД будут дежурить у всех школ, находящихся в непосредственной близости к проезжей части.

Водителям будут разъяснять, что им следует снизить скорость по причине того, что дети пошли в школу. Дежурство также будет организовано у парков и скверов, где дети проводят время после учёбы. Запланировано и посещение образовательных учреждений и проведение родительских собраний на тему безопасности дорожного движения.
2 289
#дети #ДТП
2

Комментарии (2)

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Лавочница

18 минут назад
Пора запретить детям переходить дорогу без сопровождения взрослых, либо только в составе организованной колонны.
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Не зря

55 минут назад
Дети неуправляемые.
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