С начала года в Липецке произошло 51 ДТП с участием детей

Сегодня началась приуроченная к началу учебного года профилактическая акция «Внимание, дети!».

Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, за 7 месяцев этого года в Липецке произошло 51 дорожно-транспортное происшествие с участием детей, в результате чего один ребёнок погиб и 52 получили травмы. 20 ДТП произошло с участием детей-пешеходов. В числе пострадавших также 23 ребёнка-пассажира, остальные происшествия пришлись на велосипедистов и иных участников дорожного движения.



С 18 августа по 18 сентября в Липецке будет проходить традиционная профилактическая акция «Внимание, дети!», приуроченная к началу нового учебного года и направленная на стабилизацию и снижение дорожно-транспортного травматизма среди детей.



Сегодня начало акции дали на пешеходном переходе на улице Первомайской. В ближайшие дни дежурство и «Лотерея вежливости» будут организованы и на других пешеходных переходах. А с 1 сентября сотрудники ГИБДД будут дежурить у всех школ, находящихся в непосредственной близости к проезжей части.



Водителям будут разъяснять, что им следует снизить скорость по причине того, что дети пошли в школу. Дежурство также будет организовано у парков и скверов, где дети проводят время после учёбы. Запланировано и посещение образовательных учреждений и проведение родительских собраний на тему безопасности дорожного движения.