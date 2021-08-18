Общество
сегодня, 12:08
Ремонт 14 улиц в Липецке оценили почти в 360 млн рублей
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На торги выставили еще три солидных дорожных лота.
Управление главного смотрителя Липецка объявило серию электронных аукционов на ремонты городских дорог в 2022 году. На ремонт 14-ти улиц город собирается потратить почти 360 млн рублей.
Ремонт улицы Пожарского (от дома № 2а по улице Доменщиков до дома №2/1 по улице Бабушкина), участков на улице Интернациональной (возле Соборной площади), улиц Вавилова (от дома №30 по улице Гагарина до дома №50 по улице Балмочных), Сливовой (от дома №10 по улице Надежды до дома №32 по улице Сливовой), Добровской (от дома №1 по улице Добровской до дома №85 по улице Добровской и от дома №87 по улице Добровской до дома №121 по улице Добровской) оценены в 103 808 682 рубля.
131 130 770 рублей мэрия планирует потратить на обновление дорог по улицам Алмазной (от дома № 192 по улице имени Зои Космодемьянской до остановки «Стан 2000») и Ушинского (от дома № 4 на площади Заводской до дома № 82 по улице Ушинского).
В 124 500 237 рублей оценен ремонт улиц 3-е Сентября (от дома № 6 по улице Ильича до дома № 5 по улице 3-е Сентября), Воронежской (от дома № 22 по улице Воронежской до дома № 42 по улице Волгоградской), Коммунистической (от дома № 5 по улице Краснознаменной до дома № 1 по улице Волгоградской), Механизаторов (от дома № 102 по проспекту Победы до дома № 27 по улице Папина), Смирнова (от дома № 1 по улице имени Смирнова до дома № 107 по улице Смирнова), 15-й микрорайон (от дома № 24Б по улице 15-й микрорайон до дома № 29 по проезду Строителей), Балмочных (от дома № 72 по улице имени Гагарина до дома № 17 по улице имени Балмочных).
Все эти работы должны быть завершены к началу августа 2022 года. Выигравшие торги подрядчики должны начать работу после 1 февраля.
Как ранее сообщал главный смотритель Липецка Дмитрий Пушилин, в 2022 году по нацпроекту «БКАД» в городе отремонтируют 21 участок улично-дорожной сети: на улицах Интернациональной, Пролетарской, Желябова, Алмазной, Ушинского, Воронежской (до Волгоградской), Коммунистической, 3-е сентября, Плеханова (от одноименной площади до улицы Гагарина), где в том числе выполнят капремонт освещения, Смирнова, 15-й микрорайон, Балмочных, Пожарского, Вавилова, Сливовой, Добровской, Механизаторов (от д.№ 102 по пр. Победы до д. № 27 по Папина), не вошедший в планы ремонта 2021 года отрезок Зегеля (от дома №4 по площади Плеханова до дома № 2 по Зегеля), а также три участка дорог улиц Интернациональной и Зегеля, ведущие к площади Ленина-Соборной.
Ранее управление главного смотрителя уже объявило торги на ремонт дорог в центре Липецка. Их оценили в 350 млн рублей. Таким образом, среди мэрия разыграет лоты по дорожным работам в 2022 году более чем на 700 млн рублей.
Ремонт улицы Пожарского (от дома № 2а по улице Доменщиков до дома №2/1 по улице Бабушкина), участков на улице Интернациональной (возле Соборной площади), улиц Вавилова (от дома №30 по улице Гагарина до дома №50 по улице Балмочных), Сливовой (от дома №10 по улице Надежды до дома №32 по улице Сливовой), Добровской (от дома №1 по улице Добровской до дома №85 по улице Добровской и от дома №87 по улице Добровской до дома №121 по улице Добровской) оценены в 103 808 682 рубля.
131 130 770 рублей мэрия планирует потратить на обновление дорог по улицам Алмазной (от дома № 192 по улице имени Зои Космодемьянской до остановки «Стан 2000») и Ушинского (от дома № 4 на площади Заводской до дома № 82 по улице Ушинского).
В 124 500 237 рублей оценен ремонт улиц 3-е Сентября (от дома № 6 по улице Ильича до дома № 5 по улице 3-е Сентября), Воронежской (от дома № 22 по улице Воронежской до дома № 42 по улице Волгоградской), Коммунистической (от дома № 5 по улице Краснознаменной до дома № 1 по улице Волгоградской), Механизаторов (от дома № 102 по проспекту Победы до дома № 27 по улице Папина), Смирнова (от дома № 1 по улице имени Смирнова до дома № 107 по улице Смирнова), 15-й микрорайон (от дома № 24Б по улице 15-й микрорайон до дома № 29 по проезду Строителей), Балмочных (от дома № 72 по улице имени Гагарина до дома № 17 по улице имени Балмочных).
Все эти работы должны быть завершены к началу августа 2022 года. Выигравшие торги подрядчики должны начать работу после 1 февраля.
Как ранее сообщал главный смотритель Липецка Дмитрий Пушилин, в 2022 году по нацпроекту «БКАД» в городе отремонтируют 21 участок улично-дорожной сети: на улицах Интернациональной, Пролетарской, Желябова, Алмазной, Ушинского, Воронежской (до Волгоградской), Коммунистической, 3-е сентября, Плеханова (от одноименной площади до улицы Гагарина), где в том числе выполнят капремонт освещения, Смирнова, 15-й микрорайон, Балмочных, Пожарского, Вавилова, Сливовой, Добровской, Механизаторов (от д.№ 102 по пр. Победы до д. № 27 по Папина), не вошедший в планы ремонта 2021 года отрезок Зегеля (от дома №4 по площади Плеханова до дома № 2 по Зегеля), а также три участка дорог улиц Интернациональной и Зегеля, ведущие к площади Ленина-Соборной.
Ранее управление главного смотрителя уже объявило торги на ремонт дорог в центре Липецка. Их оценили в 350 млн рублей. Таким образом, среди мэрия разыграет лоты по дорожным работам в 2022 году более чем на 700 млн рублей.
4 411
кто знает?
Липчанин
1
Animal planet.