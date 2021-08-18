Коронавирус
17 минут назад
За сутки в Липецкой области выявили 237 случаев COVID-19, 9 человек умерли
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Для сравнения: 18 августа 2020 года было выявлено 16 случаев инфицирования коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 237 новых случаев коронавирусной инфекции, 9 человек умерли, 265 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 44 032 случая COVID-19, выздоровели 37 732 человека, умерли 1 294 человека.
В России за сутки выявлены 20 914 случаев COVID-19, выздоровели 20 713 человек, умерли — 799 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 663 473 случая COVID-19, выздоровели 5 939 037 человек, умерли — 172 909 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 44 032 случая COVID-19, выздоровели 37 732 человека, умерли 1 294 человека.
В России за сутки выявлены 20 914 случаев COVID-19, выздоровели 20 713 человек, умерли — 799 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 663 473 случая COVID-19, выздоровели 5 939 037 человек, умерли — 172 909 человек.
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Рикко