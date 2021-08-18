Тренд на скорость и удобство: в Липецке вырос спрос на доставку еды

В июле абоненты ПАО МегаФона в Липецке и области потратили на заказ и доставку продуктов и фаст-фуда в 2 раза больше интернет-трафика, чем за январь. Такие результаты получили аналитики, изучив с помощью обезличенной статистики BigData активность липецких юзеров в сети оператора за первое полугодие 2021.

В этом году у липчан укрепился тренд на доставку блюд и продуктов – в прошлом на фоне самоизоляции во время пандемии он только набирал обороты. Так, за весь 2020 при заказе готовой еды и продуктов жители региона потратили в 2,5 раза больше трафика, чем в 2019. В этом году прирост составил еще больше.

Аналитики отметили, что частичные ограничения, которые ввели в Липецке и области в июле из-за повторной вспышки пандемии, скорее всего и привели к росту заказов онлайн.

По данным исследования, сегодня у липчан в равной степени востребованы услуги по доставке как готовых блюд, так и продуктов.



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