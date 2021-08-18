В Хлевном появится водопад

Он станет частью мемориального комплекса.

В ближайшее время завершится благоустройство мемориального комплекса погибшим в время Великой Отечественной войны в селе Хлевное. Как сообщил GOROD48 глава Хлевенского района Михаил Лисов, в рамках обновления мемориала там проведут благоустройство, установили списанный МиГ-29, а также создадут небольшой рукотворный водопад.



- Вместе с этим продолжается благоустройство нового микрорайона Хлевного - «Южного». Район новостроек уже газифицирован, туда подведена вода. В этом году в рамках федеральной программы «Стимул» строим там новые дороги, строим с ноля. На эти задачи у нас есть порядка 250 млн рублей, - сообщил Михаил Лисов. - Подрядчики не выбиваются из графика, несмотря на то, что иногда сталкиваются с закономерными сложностями при строительстве новых дорог.



Здесь же, в «Южном», уже готов к открытию новый детский сад. Он должен начать работу 1 сентября. Учреждение дошкольного образования построили здесь и с расчетом на то, что в него смогут отвозить детей жители близлежащих сел. К детскому саду из сел будет запущен автобус.



- Мы не забываем и о обновлении и благоустройстве центра села. Через Хлевное проходит трасса М4 «Дон», это не всегда комфортно для пешеходов. Для этого мы сделали тротуары, связывающие жителей с точками притяжения: магазинами, социальными учреждениями, - дополнил Михаил Лисов.



На этом фронт работ на этот сезон не заканчивается. В Хлевном поставят новые контейнеры для ТБО и обновят мусорные площадки.