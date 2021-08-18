Общество

сегодня, 10:49

В Хлевном появится водопад

611
#благоустройство
В Хлевном появится водопад

Он станет частью мемориального комплекса.

В ближайшее время завершится благоустройство мемориального комплекса погибшим в время Великой Отечественной войны в селе Хлевное. Как сообщил GOROD48 глава Хлевенского района Михаил Лисов, в рамках обновления мемориала там проведут благоустройство, установили списанный МиГ-29, а также создадут небольшой рукотворный водопад.

- Вместе с этим продолжается благоустройство нового микрорайона Хлевного - «Южного». Район новостроек уже газифицирован, туда подведена вода. В этом году в рамках федеральной программы «Стимул» строим там новые дороги, строим с ноля. На эти задачи у нас есть порядка 250 млн рублей, - сообщил Михаил Лисов. - Подрядчики не выбиваются из графика, несмотря на то, что иногда сталкиваются с закономерными сложностями при строительстве новых дорог.

Здесь же, в «Южном», уже готов к открытию новый детский сад. Он должен начать работу 1 сентября. Учреждение дошкольного образования построили здесь и с расчетом на то, что в него смогут отвозить детей жители близлежащих сел. К детскому саду из сел будет запущен автобус.

- Мы не забываем и о обновлении и благоустройстве центра села. Через Хлевное проходит трасса М4 «Дон», это не всегда комфортно для пешеходов. Для этого мы сделали тротуары, связывающие жителей с точками притяжения: магазинами, социальными учреждениями, - дополнил Михаил Лисов.

На этом фронт работ на этот сезон не заканчивается. В Хлевном поставят новые контейнеры для ТБО и обновят мусорные площадки.
611
#благоустройство

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Видовую площадку Нижнего парка планируют обновить на 5,6 млн рублей
#благоустройство #тендер
2
Видовую площадку Нижнего парка планируют обновить на 5,6 млн рублей

17 минут назад

Общество
Школы Липецкой области примут 13140 первоклассников
#школа #1 сентября
4
Школы Липецкой области примут 13140 первоклассников

сегодня, 10:27

Общество
В «Трибуне» оказались тараканы и кальяны
#проверка #нарушение #Трибуна
16
В «Трибуне» оказались тараканы и кальяны

сегодня, 10:17

Общество
31-летний липчанин попал в больницу после встречи с гадюкой
#змея #гадюка
8
31-летний липчанин попал в больницу после встречи с гадюкой

сегодня, 10:04

Общество
В честь Дня флага отправятся в водный поход
#День Флага #поход
7
В честь Дня флага отправятся в водный поход

сегодня, 09:53

Общество
Кафе оштрафовали на 1,5 млн рублей за хранение спиртного
#алкоголь #штраф #торговля
8
Кафе оштрафовали на 1,5 млн рублей за хранение спиртного

сегодня, 09:43

Общество