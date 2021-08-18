Общество

30 минут назад

31-летний липчанин попал в больницу после встречи с гадюкой

4 799
#змея #гадюка
1
31-летний липчанин попал в больницу после встречи с гадюкой

Вчера мужчину выписали.

Как сообщил GOROD48 и.о. заведующего токсикологическим отделением Липецкой областной клинической больницы Андрей Леонов, ещё один липчанин пострадал от укуса змеи.

15 августа 31-летнего жителя Липецка гадюка ужалила в палец правой руки. Сразу после этого он поступил в токсикологическое отделение с отравлением ядом. В больнице ему пришлось провести два дня — вчера, 17 августа мужчину выписали.

Напомним, в Липецкой области обитает четыре вида змей: обыкновенный и водяной ужи, обыкновенная медянка и обыкновенная гадюка. Для человека оба вида ужей и медянка не представляют никакой опасности. Они не имеют ядовитых желёз. Единственная змея в области, имеющая ядовитый секрет, это обыкновенная гадюка. Чаще всего липчане сталкиваются со змеями в траве и на водоёмах.

Как правило, змеи сами на человека не нападают. Они кусают в целях самозащиты. Яд гадюки содержит вещества, которые влияют на свертывающую систему крови. Уже впервые минуты после укуса возникает отечность, которая постепенно нарастает. Наиболее опасны укусы в шею, голову. Пострадавший отмечает резкую слабость, головокружение, тошноту, возможна рвота и обморочное состояние за счет резкого снижения давления.

Соблюдая меры предосторожности, можно предупредить несчастный случай. Специалисты советуют не подходить и не трогать замеченных рептилий. В местах, где обитают ядовитые змеи нельзя ходить без обуви и с обнажёнными ногами. Хорошо защищают от укусов змей необлегающие брюки, кожаные или резиновые сапоги. При ходьбе по высокой траве и кустарникам следует раздвигать траву и кустарник палкой. При ночёвке в местах обитания ядовитых змей перед сном необходимо осмотреть палатку и спальные мешки, а утром осмотреть и отряхнуть одежду. Особенно змей привлекают зажженные костры. Дети подвергаются укусам ядовитых змей гораздо чаще из-за своего любопытства, их важно обезопасить в первую очередь.
4 799
#змея #гадюка
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гостья1

12 минут назад
Ранее говорили что с медянками надо быть осторожнее,что изменилось по отношению к ним ,что они стали безопасными?
ответить

А зачем он с ней

15 минут назад
встречался? Нормальных женщин,шо ли нет?
ответить

Гостья1

16 минут назад
Ранее говорили что с медянками надо быть осторожнее,что изменилось по отношению к ним ,что они стали безопасными?
ответить

Вкусное

25 минут назад
Мясо.
ответить

Еще в рубрике

#школа #1 сентября
Школы Липецкой области примут 13140 первоклассников

4 минуты назад

Общество
В «Трибуне» оказались тараканы и кальяны
#проверка #нарушение #Трибуна
2
В «Трибуне» оказались тараканы и кальяны

14 минут назад

Общество
В честь Дня флага отправятся в водный поход
#День Флага #поход
3
В честь Дня флага отправятся в водный поход

38 минут назад

Общество
Кафе оштрафовали на 1,5 млн рублей за хранение спиртного
#алкоголь #штраф #торговля
3
Кафе оштрафовали на 1,5 млн рублей за хранение спиртного

48 минут назад

Общество
Росавиация выдала допуск на рейсы из Липецка в Египет
#туризм #аэропорт
3
Росавиация выдала допуск на рейсы из Липецка в Египет

сегодня, 09:23

Общество
В Липецке назвали лучшие школы по числу победителей и призеров олимпиад
#школа #олимпиада
18
В Липецке назвали лучшие школы по числу победителей и призеров олимпиад

сегодня, 08:34

Общество