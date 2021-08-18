Фонд «Милосердие» передал школе №33 современные ноутбуки

Класс информатики здесь формировался стараниями родителей в 2006 году.

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» передал в класс информатики школы №33 Липецка имени Шубина современные ноутбуки.Как рассказала GOROD48 директор школы Ирина Знаменщикова, класс сформирован в 2006 году – школа сделала ремонт, а родители покупали оборудование. Естественно, время неумолимо перед достижениями прогресса. На фоне оборудования новых школ техника 15-летней давности выглядит анахронизмом. В системных блоках стоят DVD-приводы, которые давно вышли из компьютерного быта.Техника уже морально устарела, школьникам после домашних компьютеров на старых системных блоках, по словам учителей, работать сложно. Да и мониторы уже требуют обновления. Ирина Знаменщикова обратилась за помощью в покупке нового оборудования в фонд «Милосердие».- Мы постоянно информируем о своих нуждах департамент образования, чем-то помогают, какое-то оборудование покупаем за счет собственных средств и оказываемых платных услуг, но все охватить пока не получается. Спасибо фонду «Милосердие», благодаря его поддержке мы сможем начать процесс обновления техники в классе информатики, - рассказала Ирина Знаменщикова.В компьютерном классе занимается до 20 человек, но всего в школе обучается 1300 детей. 1 сентября появление современной техники станет для них хорошей новостью.- Мы подумаем, как еще фонд может помочь 33-й школе. Их инициативы будут приветствоваться. У нас есть грантовая программа «Стальное дерево», которая помогла воплотить за несколько лет уже сотни экологических и социальных проектов. От школ поступают абсолютно разные запросы. В некоторых насущной проблемой является недостаток методической литературы, кому-то требуется финансовая помощь для курсов повышения учителей. Мы принимаем все заявки и стараемся помочь по мере возможностей, - сообщила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.На поддержку учебных заведений, учреждений дополнительного и дошкольного образования, образовательных проектов с начала 2021 года благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» направил более 16 миллионов рублей. Только накануне Дня знаний для детей, которые остались без попечения родителей, а также для школьников из малообеспеченных многодетных семей фонд закупил более двух тысяч рюкзаков с учебными принадлежностями. Их распространят среди учеников как городских, так и сельских школ. На подготовку к новому учебному году фонд направил около 3,5 млн рублей.Традиционная акция «Школьная страна» охватит более 500 воспитанников детских домов и интернатов Липецкой области. Каждый из них получит кондитерские наборы и сувениры, а первоклассники - школьные принадлежности. 1 сентября сотрудники фонда и профкома предприятия доставят подарки в Грязинский детский дом, Центр помощи детям имени Эдуарда Белана, Центр помощи детям в селе Борино, школы – интернаты в поселке Дачный и Тербуны.По программе «Детство» фонд оказывает поддержку детским домам и интернатам, проводит благотворительные акций для детей, нуждающихся в особой заботе. Это воспитанники детских домов-школ и школ-интернатов, дети из малообеспеченных и неполных семей, дети-инвалиды. Фонд приобретает путевки в детские лагеря и пансионаты, а также оплачивает расходы, связанные с участием детей в научных олимпиадах, конкурсах и т.д. Фонд оказывает финансовую помощь детским домам, школам, школам-интернатам, детским дошкольным учреждениям, учреждениям народного образования, детским лечебным учреждениям. В целом финансирование программы «Детство» с 1999 года превысило 350 млн рублей.