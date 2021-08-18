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Росавиация выдала допуск на рейсы из Липецка в Египет

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#туризм #аэропорт
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Росавиация выдала допуск на рейсы из Липецка в Египет

Причём допуски получены на вылеты и в Хургаду, и в Шарм-эль-Шейх.

Накануне стало известно, что Росавиация выдала еще двести новых допусков на рейсы в Египет. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, числе российских городов, из которых выданы допуски семи авиакомпаниям, есть и Липецк.

Допуск на рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Липецка получила авиакомпания «Nordwind».

В АТОР отмечают, что допуск - это еще не гарантия выполнения рейсов. Туроператоры и перевозчики ждут решения Росавиации о том, кто получит слоты на маршрутах в Египет и сможет формировать полетные программы на курорты из регионов.

3 727
#туризм #аэропорт
3

Комментарии (4)

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Ольга

12 минут назад
А наши кукурузники не упадут? Нет уж, лучше из Москвы и дешевле.
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Менеджер.

26 минут назад
Когда полетим в Амстердам? Пересадки замучили, да и время больше уходит. Отдохнуть путём нельзя.
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Кукун

35 минут назад
Да пребудет с нами Египетская Сила!!!
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