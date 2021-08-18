Общество
сегодня, 09:23
Росавиация выдала допуск на рейсы из Липецка в Египет
Причём допуски получены на вылеты и в Хургаду, и в Шарм-эль-Шейх.
Накануне стало известно, что Росавиация выдала еще двести новых допусков на рейсы в Египет. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, числе российских городов, из которых выданы допуски семи авиакомпаниям, есть и Липецк.
Допуск на рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Липецка получила авиакомпания «Nordwind».
В АТОР отмечают, что допуск - это еще не гарантия выполнения рейсов. Туроператоры и перевозчики ждут решения Росавиации о том, кто получит слоты на маршрутах в Египет и сможет формировать полетные программы на курорты из регионов.
Ольга
Менеджер.
Кукун