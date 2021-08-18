Происшествия

сегодня, 09:00

Мужчина перебежал дорогу и оказался в больнице

15 1862
#авария #ДТП
2

Он решил не пользоваться пешеходным переходом, расположенном буквально в ста метрах.

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Вечером 17 августа группа молодых людей перебегала улицу Водопьянова возле съезда на улицу Стаханова, один из них попал под колеса автомобиля «Киа Шума». ДТП записала уличная камера.

- Предварительно установлено, что 26-летний житель Липецка пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Он попал под колёса автомобиля под управлением 28-летнего мужчины, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

Пешехода госпитализировали. Возбуждено административное расследование по ст.12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

- Кроме того, сейчас устанавливаются очевидцы ДТП. Всем тем, кто вместе с потерпевшим переходил дорогу вне «зебры», грозит административная ответственность за нарушение правил дорожного движения,- уточнили в полиции.

Проверку обстоятельств аварии проводит городской отдел ГИБДД.
15 1862
#авария #ДТП
2

Комментарии (15)

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Как гость
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ё

10 минут назад
ПДД 1.2 "Опасность для движения" - ситуация, возникшая в процессе дорожного движения, при которой продолжение движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу возникновения дорожно-транспортного происшествия. ПДД 10.1 При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
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Всем пешеходам

14 минут назад
Нужно сдавать на права пешехода.
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Интересно,

17 минут назад
А чем водила нарушил ПДД и правила эксплуатации транспортных средств? Ехал без превышения,с включенными фарами. Пешеходного перехода нет... Какие нарушения?!
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Гость

29 минут назад
Группа людей не перебегала, а медленно шла по проезжей части дороги так, как будто это тротуар. Перебежать решил только один.
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мама, дорогая

35 минут назад
На этом участке дороги темнота часов с 9 вечера- что фонари горят, что не горят, ехать нужно медленно. На ул. Водопьянова необходимо менять освещение.
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Перри Мейсон

37 минут назад
Мда... А вот при советской власти такого не было!
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it_happens

39 минут назад
кегли.
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))))

43 минуты назад
Дело конечно возбудили, но по видео видно что водитель не имел возможности остановится, следовательно дело закроют. Лечение бегуна оплатит страховая компания. А вот водителю необходимо подать заявление на бегуна и требовать денег за ремонт машины, а так же компенсацию морального ущерба.
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Естественный отбор

50 минут назад
Из за глупости пешехода теперь пострадает водитель. Часто что то стали пешеходы бросаться под колеса.
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мда..

51 минуту назад
Возбуждено административное расследование по ст.12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». что он нарушил это же нарушение? где логика..??
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