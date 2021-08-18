Мужчина перебежал дорогу и оказался в больнице

Он решил не пользоваться пешеходным переходом, расположенном буквально в ста метрах.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Вечером 17 августа группа молодых людей перебегала улицу Водопьянова возле съезда на улицу Стаханова, один из них попал под колеса автомобиля «Киа Шума». ДТП записала уличная камера.



- Предварительно установлено, что 26-летний житель Липецка пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Он попал под колёса автомобиля под управлением 28-летнего мужчины, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.



Пешехода госпитализировали. Возбуждено административное расследование по ст.12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».



- Кроме того, сейчас устанавливаются очевидцы ДТП. Всем тем, кто вместе с потерпевшим переходил дорогу вне «зебры», грозит административная ответственность за нарушение правил дорожного движения,- уточнили в полиции.



Проверку обстоятельств аварии проводит городской отдел ГИБДД.