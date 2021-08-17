Происшествия
51 минуту назад
«Шевроле» врезался в бензобак автовышки на улице Неделина
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«ЗиЛ» перед столкновением поворачивал налево с крайней правой полосы.
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Вечером 17 августа на перекрестке улиц Пушкина и Неделина в Липецке произошло столкновение автомобиля «Шевроле» и автовышки на базе «ЗиЛа».
Судя по запроси регистратора из легкового автомобиля, водитель автовышки поворачивал налево и крайней правой полосы перед столкновением.
В результате столкновения «Шевроле врезалась в топливный бак грузовика. Происшествие обошлось без пострадавших.
Судя по запроси регистратора из легкового автомобиля, водитель автовышки поворачивал налево и крайней правой полосы перед столкновением.
В результате столкновения «Шевроле врезалась в топливный бак грузовика. Происшествие обошлось без пострадавших.
6 525
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WIlbur Smith
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