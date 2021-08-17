Происшествия

51 минуту назад

«Шевроле» врезался в бензобак автовышки на улице Неделина

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#ДТП #автовышка

«ЗиЛ» перед столкновением поворачивал налево с крайней правой полосы.

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Вечером 17 августа на перекрестке улиц Пушкина и Неделина в Липецке произошло столкновение автомобиля «Шевроле» и автовышки на базе «ЗиЛа».

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Судя по запроси регистратора из легкового автомобиля, водитель автовышки поворачивал налево и крайней правой полосы перед столкновением.

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В результате столкновения «Шевроле врезалась в топливный бак грузовика. Происшествие обошлось без пострадавших.

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#ДТП #автовышка

Комментарии (6)

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Гость

3 минуты назад
Разворот через двойную сплошную, плюс дтп, в итоге водитель безработный
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WIlbur Smith

7 минут назад
Кино из кинец
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Лучше бы

23 минуты назад
чудик постоял на светофоре 30 секунд
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Эксперт

25 минут назад
Интересно а что это автовышка ездит в не положенном месте? Да еще и в темноте!
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Ланочка

35 минут назад
Сказочный ......
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..

37 минут назад
Ну хоть успел проскочить на зелёный
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