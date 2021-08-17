«Шевроле» врезался в бензобак автовышки на улице Неделина

«ЗиЛ» перед столкновением поворачивал налево с крайней правой полосы.

Вечером 17 августа на перекрестке улиц Пушкина и Неделина в Липецке произошло столкновение автомобиля «Шевроле» и автовышки на базе «ЗиЛа».Судя по запроси регистратора из легкового автомобиля, водитель автовышки поворачивал налево и крайней правой полосы перед столкновением.В результате столкновения «Шевроле врезалась в топливный бак грузовика. Происшествие обошлось без пострадавших.