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Липецкая вечЁрка: арест подозреваемого в убийстве, «ловушки» для водителей и 103-летняя женщина вылечилась от COVID-19
Сегодня, 17 августа, суд назначил меру пресечения подозреваемому в убийстве 18-летней Елены Быковой, на дорогах региона установят еще несколько комплексов автоматической фиксации нарушений и чудесная история излечения 103-летней Анны Кузнецовой от COVID-19.
В суде выяснилось, что молодой мужчина женат, это стало сюрпризом для родных Елены. Ближайшие два месяца он проведет в следственном изоляторе.
И еще про одно уголовное дело возбудили в отношении девушки, разломавшей инсталляцию «Я люблю Сокол». Эта история широко обсуждалась в Сети.
Казалось бы хулиганство, но причиненный владельцу инсталляции ущерб превысил 17 000 рублей, и теперь 19-летгей липчанке грозит до двух лет лишения свободы (это максимальная санкция по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Кстати, за мелкое хулиганство девушку уже оштрафовали на тысячу рублей.
— Страну разворовывают вагонами: лес, металлы, газ, нефть и нет никому до этого дела, а здесь за картонку уголовка, — возмутился комментатор.
Полезная информация для водителей. В Липецке до конца года установят 12 комплексов автоматической фиксации нарушений и по одному в Ельце и Грязях. Где их установят, можно узнать здесь.
— Наконец-то, может быть, ездить научатся! — порадовался Липчанин.
— А ловушку для чиновников, отвечающих за состояние дорог, установят? — поинтересовался Игорь.
— Нужно еще ловушки для пешеходов ставить. А то переходят шестиполоску на проспекте Победы вне пешеходных переходов, — предложил Манагер.
Количество новостей о ДТП на GOROD48 не уменьшается. 29-летнего водителя задержали на улице Стаханова после того, как он сбив ограждение, ездил по встречке, да еще и пытался скрыться с места аварии.
Накануне ночью в Петровском районе Тамбовской области на 343-м километре трассы Р-119 столкнулись автомобиль «Audi» и микроавтобус «Mercedes», перевозивший рабочих из Орловской области. В ДТП пострадали 9 человек, один из них погиб. Среди пострадавших оказались липчане — водитель «Audi» и его пассажирка.
А в Грязинском районе сгорела «ГАЗель». По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание. В этом ЧП никто не пострадал.
Сегодня утром в Липецке на перекрестке улиц Ленина и Желябова у пешеходного перехода столкнулись три иномарки. Судя по записи видеокамеры, причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима и дистанции.
И хорошая новость от медиков. Врачи БСМП № 1 вылечили от коронавирусной инфекции 103-летнюю Анну Кузнецову. Долгожительница быстро пошла на поправку благодаря усилиям врачей третьего инфекционного отделения, которые занимались ее лечением. Вот так бывает!
Представители районных больниц сегодня, кстати, получили 22 автомобиля «Лада Ларгус». Будут на них возить пациентов, врачей и лекарства.