Погода в Липецке

51 минуту назад

В Липецкой области до +34

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#жара
В Липецкой области до +34

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области сохранится жаркой, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Среднесуточные температуры воздуха составят 24-26 градусов тепла, что на 7-9 градусов выше нормы.  

Кроме того, с 17 по 21 августа на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха 23-26 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше средних многолетних значений. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь с грозой. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +15 до +20 градусов, днем будет от +29 до +34 градусов. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +17 до +19 градусов, днем будет от +32 до +34 градусов. 

День 18 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +35 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 5 градусов тепла.  
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#жара

Комментарии (2)

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Максим

37 минут назад
Когда же уже выпадит снег , и ударят морозы ?! Надоела эта уже жара , лето !!
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Артем

41 минуту назад
Осень придет уже на следующей недели.
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