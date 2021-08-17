В Липецкой области до +34

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области сохранится жаркой, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Среднесуточные температуры воздуха составят 24-26 градусов тепла, что на 7-9 градусов выше нормы.

Кроме того, с 17 по 21 августа на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха 23-26 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше средних многолетних значений.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь с грозой. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +15 до +20 градусов, днем будет от +29 до +34 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +17 до +19 градусов, днем будет от +32 до +34 градусов.



День 18 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +35 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 5 градусов тепла.

