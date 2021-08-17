Общество

14 минут назад

Игорь Артамонов пообщается с липчанами 31 августа

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#Артамонов #прямая линия
Игорь Артамонов пообщается с липчанами 31 августа

На этот день запланирована прямая линия с губернатором.

Глава региона ответит на вопросы жителей Липецкой области в прямом эфире 31 августа в 12:00, об этом сообщила пресс-служба администрации региона. Увидеть прямой разговор можно будет на местном телеканале и в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Задать свой вопрос губернатору можно на сайте артамонов2021.рф до 30 августа.
1 229
#Артамонов #прямая линия

Комментарии (1)

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Чумачэчий

3 минуты назад
У меня к ниму только один вопрос , когда зарплаты будут по 100 тыс руб.?!
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