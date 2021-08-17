Общество
14 минут назад
Игорь Артамонов пообщается с липчанами 31 августа
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На этот день запланирована прямая линия с губернатором.
Глава региона ответит на вопросы жителей Липецкой области в прямом эфире 31 августа в 12:00, об этом сообщила пресс-служба администрации региона. Увидеть прямой разговор можно будет на местном телеканале и в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Задать свой вопрос губернатору можно на сайте артамонов2021.рф до 30 августа.
Задать свой вопрос губернатору можно на сайте артамонов2021.рф до 30 августа.
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Чумачэчий