В Липецке расширен перечень запрещённых для купания мест

Теперь таких мест 67.





Глава Липецка Евгения Уваркина утвердила внесение изменений в постановление, определяющее перечень мест на водных объектах в границах муниципального образования, запрещённых для купания. Прежний документ, датированный прошлым годом, включал 47 объектов – пруды, озёра, водохранилище, необорудованные для массового отдыха пляжи по берегам реки Воронеж в районах Ниженки, Коровино, Заречье, Сокола, Ссёлок и Жёлтых песках. Большая их часть их расположена в Левобережном и Правобережном округах.



«Перечень расширен до 67 объектов. Сделано это по результатам мониторинга не приспособленных для купания, но популярных у горожан мест отдыха у воды. В список включена не являющаяся официальным пляжем набережная реки Воронеж на всём её протяжении, а также фиксирующий порог, расположенный ниже по течению. К сожалению, нынешним летом в этих местах утонули три человека. Под запретом вход в воду от гостиницы «Лагуна», не относящийся к территории Новолипецкого пляжа, но очень привлекательный для любителей купания в нетрезвом состоянии», - сообщает пресс-служба мэрии.



