Общество

52 минуты назад

В Липецке может появится бесплатная точка приема жидких бытовых отходов

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#черные ассенизаторы
В Липецке может появится бесплатная точка приема жидких бытовых отходов

Сегодня в Липецком городском Совета на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию обсуждалась проблема несанкционированного слива жидких бытовых отходов вне специально отведенных мест. Спикер горсовета предложил организовать бесплатное место слива таких отходов.

- Несанкционированный сброс ЖБО в централизованную систему водоотведения при отсутствии договорных отношений и контроля над нормативными показателями сбрасываемых отходов, ведет к негативному воздействию на работу систем водоотведения. В 2021 году сотрудниками ЛГЭК задокументировано 59 фактов несанкционированных сливов, - сообщил депутатам заместитель председателя департамента ЖКХ мэрии Олег Бесполденов.

Принимаемые меры: засыпка колодцев грунтом, установка дополнительных запоров и железобетонных изделий дают краткосрочный эффект, а зачастую приводят к повреждениям и разрушениями водителями транспортных средств железобетонных конструкций колодца, засорам и созданию новых аварийных ситуаций на сетях водоотведения. Административная ответственность за слив жидких отходов КоАП Липецкой области не предусмотрена. Не наделены полномочиями по осуществлению государственного экологического надзора в этой области и органы местного самоуправления. Возбудить дело об административном правонарушении могут только сотрудники Управления экологии региона.  

Для организации разрешенного, контролируемого слива ЖБО в централизованную систему водоотведения города необходимо наличие пунктов приема.

- Работы по организации дополнительного пункта приема ЖБО выполнены в районе улицы Известковой. Учитывая необходимость завершения работ по объекту и передаче его в муниципальную собственность, вопрос выделения денежных средств будет рассмотрен при формировании бюджета города на 2022 год, - доложил и. о. председателя департамента градостроительства и архитектуры мэрии Александр Пушилин. - Осталось сделать подъездные пути и благоустроить территорию. В следующем году мы этот объект сдадим в эксплуатацию.

Еще два года назад ЛГЭК начал эту работу. Были выбраны четыре точки для организации пунктов прием ЖБО - Сокол, Сырский Рудник, Опытная и Матырский. Были выполнены проекты, но дальше дело не пошло.     

По словам директора АО ЛГЭК Андрей Сорокина, черные ассенизаторы сливают там, где ближе. И вряд ли они поедут к специализированным колодцам - «будь их хоть 50».

- Раз в два дня мы их ловим, но закон против них беззуб. Воздействия нет никакого. Лицензий у них нет, штрафы смешные. Он готов платить каждый день. Нужны большие штрафы, проверки лицензии. Или хотя бы как-то законодательно обязать население заключать договоры на эти услуги со специальными организациями. Как это происходит с вывозом ТБО, - отметил Андрей Сорокин.

Представитель Росприроднадзора по Липецкой области отметила, что у населения сам сбор ЖБО идет с нарушениями, начиная с обустройства выгребных ям и заканчивая тем, как и куда отходы вывозят. И все эти необходимо законодательно решить.

- Все-таки наша задача не денег заработать, а навести порядок в городе, позаботиться об экологии. Почему бы не открыть бесплатно одну специализированную точку для приема таких отходов. И параллельно решать вопросы с законодательством, - сказал спикер горсовета Александр Афанасьев. - Составим «дорожную карту» по решению этой проблемы. Выйдем с законодательной инициативой в областной совет. А ЛГЭК прошу направить свои предложения по организации бесплатного пункта.
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#черные ассенизаторы

Комментарии (8)

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7 минут назад
уголовку надо вводить. А они административку не могут
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Елец

19 минут назад
Да перед администрацией области сделайте дырку, пущай возят!!
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Ольга

30 минут назад
ЛГЭК как всегда отжигает....
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Сельдерей не растет на Елецком.

30 минут назад
Я предлагаю мкр Елецкий!
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Житель

32 минуты назад
Предлагаю ЛГЭКУ отдать колодец под слив - по адресу Советская ул., 22. Так сказать инициатива - инициаторов ... ну вы поняли.
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Билли Бонс

33 минуты назад
"Административная ответственность за слив жидких отходов не предусмотрена...", да как бы не так-попробуйте в присутствии полицейского патруля пописать на газон.
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Ассенизатор "Чёрный"

36 минут назад
ул. Дружбы... Сливайти туда ! ахаха...
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Житель

41 минуту назад
Можете еще им денег на топливо переводить.
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