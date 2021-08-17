Жители нескольких липецких сёл жалуются на жуткий шум, в том числе по ночам

Шум объясняют необходимостью проведения диагностики газопровода и его подготовкой к зиме.

- С 9 по 20 августа в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду эксплуатации на газопроводе-отводе к ГРС «Липецк-4» Донским линейно-производственным управлением магистральных газопроводов проводятся работы по диагностике (тестированию) на предмет определения состояния газопровода и технической возможности подачи газа потребителям, - сообщили GOROD48 в службе по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Москва». - Проведение этих работ обязательно для подтверждения технического состояния газопровода-отвода в период пиковых зимних нагрузок, исключения инцидентов, аварий, обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям областного центра. ГРС «Липецк-4» является одной из трех ГРС, обеспечивающих бесперебойную подачу газа потребителям Липецка и Липецкого района.





Жители сразу нескольких сёл Липецкого района: Никольского, Ильино, Ситовки и Кузьминки (населённых пунктов по Чаплыгинскому направлению) жалуются на жуткий гул, продолжающийся с 10 утра и до самой темноты. И так вторую неделю.- Живём как на взлётной полосе, представляете, как это на психику давит, - возмущаются жители сел. - Мы хотим тишины! А у нас — как реактивный самолёт за окном взлетает. Всё дело в том, что в поле за посадками «стравливают» газ. Сколько нам это терпеть?По словам селян, сегодня гул прекратился только во втором часу ночи. К этому времени родители, которые не могли уложить детей из-за шума, и старики, страдающие из-за спровоцированной неприятным звуком головной боли, куда только не успели пожаловаться.- Всё, что пока посоветовали, закрывать окна и двери, чтобы шум было меньше слышно, - рассказала одна из жительниц села Никольское Галина.Как стало известно GOROD48, в Липецком районе ООО «Газпром трансгаз Москва» ведёт работы по внутритрубной диагностике.Протяженность газопровода-отвода к ГРС «Липецк-4» 30 километров. Учитывая большой объем диагностических работ и время прохождения дефектоскопа (порядка 6 часов), работы проводятся без сокращения транспортировки газа потребителям.