Общество

сегодня, 15:03

Жители нескольких липецких сёл жалуются на жуткий шум, в том числе по ночам

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#шум #газ
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Шум объясняют необходимостью проведения диагностики газопровода и его подготовкой к зиме.

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Жители сразу нескольких сёл Липецкого района: Никольского, Ильино, Ситовки и Кузьминки (населённых пунктов по Чаплыгинскому направлению) жалуются на жуткий гул, продолжающийся с 10 утра и до самой темноты. И так вторую неделю.

- Живём как на взлётной полосе, представляете, как это на психику давит, - возмущаются жители сел. - Мы хотим тишины! А у нас — как реактивный самолёт за окном взлетает. Всё дело в том, что в поле за посадками «стравливают» газ. Сколько нам это терпеть?

По словам селян, сегодня гул прекратился только во втором часу ночи. К этому времени родители, которые не могли уложить детей из-за шума, и старики, страдающие из-за спровоцированной неприятным звуком головной боли, куда только не успели пожаловаться.

- Всё, что пока посоветовали, закрывать окна и двери, чтобы шум было меньше слышно, - рассказала одна из жительниц села Никольское Галина.

Как стало известно GOROD48, в Липецком районе ООО «Газпром трансгаз Москва» ведёт работы по внутритрубной диагностике.

- С 9 по 20 августа в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду эксплуатации на газопроводе-отводе к ГРС «Липецк-4» Донским линейно-производственным управлением магистральных газопроводов проводятся работы по диагностике (тестированию) на предмет определения состояния газопровода и технической возможности подачи газа потребителям, - сообщили GOROD48 в службе по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Москва». - Проведение этих работ обязательно для подтверждения технического состояния газопровода-отвода в период пиковых зимних нагрузок, исключения инцидентов, аварий, обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям областного центра. ГРС «Липецк-4» является одной из трех ГРС, обеспечивающих бесперебойную подачу газа потребителям Липецка и Липецкого района.

Протяженность газопровода-отвода к ГРС «Липецк-4» 30 километров. Учитывая большой объем диагностических работ и время прохождения дефектоскопа (порядка 6 часов), работы проводятся без сокращения транспортировки газа потребителям.
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#шум #газ
3

Комментарии (9)

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Почему над Липецком заходят на посадку?

11 минут назад
А то, что над центром Липецка самолёты летают, в т.ч. и ночью это нормально?
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Хомяки

36 минут назад
Было дело, в 2004 рвануло и выгорало полчаса. Труба тут не полметра, как у вас, а полтора. Терпите.
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1

48 минут назад
Живут на пороховой бочке, и не знают. У нас под Хомяками начинается эта труба.
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не народное достояние

49 минут назад
Перри Мейсон, .. в советское время и город не был перекопан вдоль и поперек из за сгнившего водопровода.и троллейбусы до 2ч.ночи ходили
ответить

не народное достояние

50 минут назад
Перри Мейсон, .. в советское время и город не был перекопан вдоль и поперек из за сгнившего водопровода.и троллейбусы до 2ч.ночи ходили
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Максим

50 минут назад
В суд на них подавайте - пусть ваши неудобства компенсируют
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Епа Нчин

51 минуту назад
в Большой Козлинке вообще жить невозможно стало - там горнолыжка и постоянно идут корпоративы и пъянки до утра, а весной топит паводок.
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Перри Мейсон

59 минут назад
А вот в советское время такого не было!
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Петя

сегодня, 15:08
Плевали они на вас с высокой колокольни!
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