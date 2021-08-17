В Грязинском районе сгорела «ГАЗель»

Пожар произошёл в посёлке Песковатский.



«ГАЗель» тушило одно отделение пожарной охраны.







Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, в посёлке Песковатский Грязинского района накануне сгорел автомобиль «ГАЗель-320201».Машина вспыхнула на улице Школьная. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание.Огонь практически полностью уничтожил автомобиль: повреждены все сгораемые узлы и агрегаты. Пострадавших нет.