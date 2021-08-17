Происшествия
34 минуты назад
В Грязинском районе сгорела «ГАЗель»
Пожар произошёл в посёлке Песковатский.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, в посёлке Песковатский Грязинского района накануне сгорел автомобиль «ГАЗель-320201».
Машина вспыхнула на улице Школьная. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание.
Огонь практически полностью уничтожил автомобиль: повреждены все сгораемые узлы и агрегаты. Пострадавших нет.
Машина вспыхнула на улице Школьная. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание.
Огонь практически полностью уничтожил автомобиль: повреждены все сгораемые узлы и агрегаты. Пострадавших нет.
«ГАЗель» тушило одно отделение пожарной охраны.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области.