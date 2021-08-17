Происшествия

34 минуты назад

В Грязинском районе сгорела «ГАЗель»

310
#пожар #МЧС
В Грязинском районе сгорела «ГАЗель»

Пожар произошёл в посёлке Песковатский.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, в посёлке Песковатский Грязинского района накануне сгорел автомобиль «ГАЗель-320201».

Машина вспыхнула на улице Школьная. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание.

Огонь практически полностью уничтожил автомобиль: повреждены все сгораемые узлы и агрегаты. Пострадавших нет.

«ГАЗель» тушило одно отделение пожарной охраны.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области.

310
#пожар #МЧС

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