Общество

35 минут назад

На Соборной площади врачам раздали ключи от 22 автомобилей «Лада Ларгус»

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#автомобили #медики
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Автопарк районных больниц Липецкой области пополнился 22 автомобилями.

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Сегодня на Соборной площади губернатор Игорь Артамонов вручил медикам ключи от 22 легковых автомобилей «Лада Ларгус». Машины получили почти все районные больницы. На новых автомобилях будут возить пациентов, а также врачей на вызовы. А еще перевозить анализы и лекарства. Автомобили куплены по программе модернизации первичного звена здравоохранения Липецкой области.



Роман Еремин девять лет работает водителем в Задонской районной больнице. Приехал за новенькой машиной в Липецк.

— Машина хорошая, комфортная. Для своих задач пойдет. Машин не хватает. Парк, так сказать, уже в изношенном состоянии. Эти автомобили немного улучшат положение, — считает Роман Еремин.

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— Только наши машины так пахнут! — пошутил губернатор, сев за руль одного из автомобилей.

— Мы постоянно улучшаем материальную базу медицинских учреждений. До конца года в область  поступят еще 32 автомобиля «ГАЗель» — это улучшит качество медицинского сервиса, — пояснил Игорь Артамонов.



Программой модернизации первичного звена здравоохранения в этом году предусматривается начало строительства новой детской поликлиники в Липецке, детской поликлиники с женской консультацией Чаплыгинской районной больницы, стационарно-поликлинического корпуса Добровской районной больницы, а также двух отделений общей врачебной практики в Елецком и Липецком районах, четырех фельдшерско-акушерских пунктов в Воловском, Данковском, Добровском и Хлевенском районах.
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#автомобили #медики
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Комментарии (8)

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Витек

2 минуты назад
Только недавно новости читал, что соборная признана историческим чем то там. Короче, движение и парковка там для ВСЕХ запрещены. Ждемс комментарий от ГИБДД...
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Terleev

2 минуты назад
Игорь Артамонов купите пожалуйста больше автобусов для муниципального перевозчика и добавьте автобусы на маршруты №2 №11 №24 №24а и повысьте зарплаты водителям работают много а получают меньше чем водите у частных перевозчиков.
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Меньше

11 минут назад
Молока с огурцами надо есть,чтобы не пахло.
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СМЕШНО

11 минут назад
А все ждали что выдадут Камрюхи, которые помягче и покомфортней для работяг-врачей и пациентов. А то главам районных адм-ий , по полям скакать , люксовые авто , а налогоплательщикам какие-то велосипеды с "запахом".
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Эх

13 минут назад
Если не понравилось как пахнут..... Тогда надо вернуть и камри закупить....
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Любопытный

16 минут назад
А почему главам районов и прочим чуновникам дают ключи не от автомобилей «Лада Ларгус», а от «Тойота Камри»? Больше весят?
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?!

22 минуты назад
А че чинуши то на ладе свой зад не возят до ворот АДминистрации?
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Едим Россию, навсегда!

23 минуты назад
Занос бюджетникам, перед выборами. А потом да что мы так плохо живем, все оптимизируют.
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