На Соборной площади врачам раздали ключи от 22 автомобилей «Лада Ларгус»

Автопарк районных больниц Липецкой области пополнился 22 автомобилями.

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Сегодня на Соборной площади губернатор Игорь Артамонов вручил медикам ключи от 22 легковых автомобилей «Лада Ларгус». Машины получили почти все районные больницы. На новых автомобилях будут возить пациентов, а также врачей на вызовы. А еще перевозить анализы и лекарства. Автомобили куплены по программе модернизации первичного звена здравоохранения Липецкой области.Роман Еремин девять лет работает водителем в Задонской районной больнице. Приехал за новенькой машиной в Липецк.— Машина хорошая, комфортная. Для своих задач пойдет. Машин не хватает. Парк, так сказать, уже в изношенном состоянии. Эти автомобили немного улучшат положение, — считает Роман Еремин.— Только наши машины так пахнут! — пошутил губернатор, сев за руль одного из автомобилей.— Мы постоянно улучшаем материальную базу медицинских учреждений. До конца года в область поступят еще 32 автомобиля «ГАЗель» — это улучшит качество медицинского сервиса, — пояснил Игорь Артамонов.Программой модернизации первичного звена здравоохранения в этом году предусматривается начало строительства новой детской поликлиники в Липецке, детской поликлиники с женской консультацией Чаплыгинской районной больницы, стационарно-поликлинического корпуса Добровской районной больницы, а также двух отделений общей врачебной практики в Елецком и Липецком районах, четырех фельдшерско-акушерских пунктов в Воловском, Данковском, Добровском и Хлевенском районах.