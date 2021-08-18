Общество

31 минуту назад

Доброе утро, Липецк!

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#доброе утро
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Доброе утро, Липецк!

Мы добрались до экватора рабочей недели. На календаре среда, 18 августа. Сегодня работают четыре мобильных пунктах вакцинации. Липчанам предлагают поделиться урожаем с питомцами зоопарка, а также задать все интересующие вопросы стоматологу в прямом эфире. Всех желающих ждут на выставки в библиотеках и на вернисаж в галерее.

Погода

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем будет от +32 до +34 градусов.

День 18 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 5 градусов тепла. 


Дороги

На улице Советской снова коммунальные раскопки. На этот раз из-за ремонта сетей ограничили движение возле дома №43. Движение общественного транспорта по улице Советская вниз, к остановке «Улица Горького», идет по встречной полосе.


Царь-драник

Кулинарный блогер из Липецке предлагает необычный рецепт драников.


Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.


Прививка на шоппинге

В среду мобильные пункты вакцинации будут работать в четырех магазинах.



Эфир со стоматологом

Сегодня в 11:00 управление здравоохранения запустит в своих аккаунтах прямой эфир о применении лазерных технологий в стоматологии. На вопросы зрителей ответит врач областной стоматологической поликлиники Татьяна Олейник.

Добрая акция

Липецкий зоопарк продолжает прием излишков урожая в рамках традиционной акции «Добрый урожай». Поделиться с питомцами зоопарка овощами, фруктами и ягодами может любой желающий фермер или садовод. За две первые недели акции липчане привезли животным более тонны овощей, а также яблоки. Кроме того, владелец одной из пасек передал зоопарку 30 килограммов меда. Для участия следует связаться с сотрудниками зоопарка по телефонам: 23-54-17, 77-12-27, 77-86-54. Кроме того, гостинцы принимают у входа в зоопарк.

Авиационная неделя

18 августа в городских библиотеках завершается «Авиационная неделя». Сегодня еще можно успеть познакомиться с тематическими выставками и информационными обзорами «Страницы истории липецкой авиации». Среди них - фотоальбомы, содержащие тысячи фотографий из российского и германского архивов о действиях советской и немецкой авиации в годы Великой Отечественной войны.

Вернисаж

В «Галерее Чижова» (Желябова,4) представили новую экспозицию. Здесь проходит выставка художницы Елены Ненастиной «Путешествие — жизнь». Вход бесплатный.



Тайны Колизея

Этим летом подземелье Колизея впервые открыли для посетителей. Теперь туристы могут собственными глазами увидеть скрытые веками коридоры, камеры, шахты лифтов, через которые на арену попадали животные и гладиаторы. Так как с личным посещением Колизея пока из-за пандемии не складывается, можно устроить себе онлайн-прогулку, пожалуй, по главной достопримечательности Рима. В этом помогут документальные и художественные фильмы.

1 246
#доброе утро
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