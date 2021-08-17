Ельчане могут не бояться заходить на сайт мэрии

Ресурс не представляет угрозы, несмотря на автоматические предупреждения браузеров.

Многие ельчане сегодня могли удивиться, зайдя на сайт городской администрации. Браузеры мобильных и стационарных устройств предупреждают пользователей об угрозе посещения ресурса.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца, на сайте возникли технические неполадки, их устранением занимаются специалисты. Ожидается, что скоро будет восставлен полный доступ. Как заверяют в елецкой мэрии, сайт не представляет угрозы для пользователей.