Общество

19 минут назад

Ельчане могут не бояться заходить на сайт мэрии

125
#сайт #угроза
Ельчане могут не бояться заходить на сайт мэрии

Ресурс не представляет угрозы, несмотря на автоматические предупреждения браузеров.

Многие ельчане сегодня могли удивиться, зайдя на сайт городской администрации. Браузеры мобильных и стационарных устройств предупреждают пользователей об угрозе посещения ресурса.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца, на сайте возникли технические неполадки, их устранением занимаются специалисты. Ожидается, что скоро будет восставлен полный доступ. Как заверяют в елецкой мэрии, сайт не представляет угрозы для пользователей.
125
#сайт #угроза

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