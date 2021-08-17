Общество
19 минут назад
Ельчане могут не бояться заходить на сайт мэрии
Ресурс не представляет угрозы, несмотря на автоматические предупреждения браузеров.
Многие ельчане сегодня могли удивиться, зайдя на сайт городской администрации. Браузеры мобильных и стационарных устройств предупреждают пользователей об угрозе посещения ресурса.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца, на сайте возникли технические неполадки, их устранением занимаются специалисты. Ожидается, что скоро будет восставлен полный доступ. Как заверяют в елецкой мэрии, сайт не представляет угрозы для пользователей.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца, на сайте возникли технические неполадки, их устранением занимаются специалисты. Ожидается, что скоро будет восставлен полный доступ. Как заверяют в елецкой мэрии, сайт не представляет угрозы для пользователей.