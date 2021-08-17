Статистика: липчане отказываются от статуса индивидуальных предпринимателей

За год число индивидуальных предпринимателей в Липецкой области сократилось на 13,2%, сообщает Липецкстат.





26 342 жителя Липецкой области имели статус индивидуального предпринимателя на 1 августа 2021 года. По сравнению с той же датой 2020 года их число сократилось на 13,2%.



Самым популярным видом деятельности у индивидуальных предпринимателей традиционно остаются оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспорта – в этих сферах заняты почти 10,5 тысячи человек, или 39,7% от общего числа таких бизнесменов. На втором месте оказались услуги по транспортировке и хранению: здесь трудились более 5,3 тысячи человек (20,2%%). 1,7 тысячи человек (6,5%) выбрали строительство. Еще 1,4 тысячи предпринимателей (5,3%) были заняты в сфере растениеводства, животноводства, охоты и предоставления этих услуг, около 1,4 тысячи (5,2%) предоставляли различные услуги. Реже всего индивидуальные предприниматели занимались бизнесом в сфере лесоводства и лесозаготовок — здесь оформлены всего 12 ИП, сообщается в отчете Липецкстата.

