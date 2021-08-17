Происшествия

41 минуту назад

Тройное ДТП сняла уличная камера

8 922
#авария #ДТП
3

По записям можно судить о причинах столкновения иномарок.

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Сегодня в 08:18 на перекрестке улиц Ленина и Желябова у пешеходного перехода столкнулись три иномарки. Момент аварии записала уличная камера. По записям понятно, что причиной ДТП стал не перебегающий дорогу пешеход или кошка, а не соблюдение скоростного режима и дистанции.

На записи видно, что водители «Шевроле» и «Субару» притормаживают на подъезде к «зебре», зато женщина за рулем «Киа» на полной скорости врезается в попутные автомобили и собирает их по принципу домино в тройное ДТП.

Напомним, госпитализация участниками аварии не потребовалась.
8 922
#авария #ДТП
3

Комментарии (8)

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Баба

1 минуту назад
За рулём забыла накраситься.
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Павел

10 минут назад
Вы читать не умеете? Написано же НЕ пешеход, НЕ кошка
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Что за билибирда?

23 минуты назад
Какой пешеход, какая кошка?
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Внушаемый

23 минуты назад
Экстрасенс бы сказал,что за рулем темной машины была женщина на каблуках,которая опаздывала на работу и ей позвонил начальник!
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товарищ Поддорожный

29 минут назад
Средь белого дня... Ни стыда, ни совести... Поимели друг друга... Молодцы ! ахаха...
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Саша

34 минуты назад
Всегда стараюсь объехать этот т- образный перекрёсток другими улицами.
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Не уступили

34 минуты назад
женщине дорогу и были наказаны !
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