Происшествия
41 минуту назад
Тройное ДТП сняла уличная камера
По записям можно судить о причинах столкновения иномарок.
Загрузка плеера
Сегодня в 08:18 на перекрестке улиц Ленина и Желябова у пешеходного перехода столкнулись три иномарки. Момент аварии записала уличная камера. По записям понятно, что причиной ДТП стал не перебегающий дорогу пешеход или кошка, а не соблюдение скоростного режима и дистанции.
На записи видно, что водители «Шевроле» и «Субару» притормаживают на подъезде к «зебре», зато женщина за рулем «Киа» на полной скорости врезается в попутные автомобили и собирает их по принципу домино в тройное ДТП.
Напомним, госпитализация участниками аварии не потребовалась.
На записи видно, что водители «Шевроле» и «Субару» притормаживают на подъезде к «зебре», зато женщина за рулем «Киа» на полной скорости врезается в попутные автомобили и собирает их по принципу домино в тройное ДТП.
Напомним, госпитализация участниками аварии не потребовалась.
Баба
Павел
Что за билибирда?
Внушаемый
товарищ Поддорожный
Саша
Не уступили