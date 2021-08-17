Банк оштрафовали за ущемление прав потребителя

Мужчина столкнулся с навязыванием услуг при оформлении автокредита. Заемщик никак не мог повлиять на состав договора и не платить за них.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел жалобу представителей московской организации «Квант Мобайл Банк» на постановление регионального управления Роспотребнадзора. Там банк уличили в нарушении прав потребителя.



Как указано в материалах суда, 23 февраля 2020 года мужчина оформил кредит на покупку автомобиля в одном из липецких салонов. Вместе с «телом» кредита, то есть стоимостью автомобиля в 1 229 000 рублей, мужчине пришлось оплатить 52 350 рублей за услугу «Продленная гарантия» и еще 150 000 рублей за «Карту ассистанских услуг». Навязанные услуги, при отказе от которых мужчине могли не выдать кредит, не устроили покупателя. Он обратился в управление Роспотребнадзора с жалобой, где указал на нарушение своих прав как потребителя при заключении договора кредитования.



Была проведена проверка. Сотрудники Роспотребнадзора нашли в договоре условия, ущемляющие права потребителя. Так, в договоре отсутствует информация об альтернативных условиях получения кредита (например, без страхования, с отличным от заключенного договором процентом за пользование кредитом, наличием обеспечения поручительством физических лиц). При заключении кредитного договора потребитель, как сторона в договоре, был лишен возможности влиять на его содержание и не имел возможности заключить с банком кредитный договор без заключения договора страхования, тем самым банк обусловил заключение кредитного договора обязательным оказанием услуг по страхованию жизни и здоровья заемщика.



На основании итогов проверки банк привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.14.8 КоАП РФ «Включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей».



Арбитражный суд отказал в удовлетворении жалобы. Штраф оставили в силе.

