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Совершенное в Череповце липчанами убийство раскрыто через 17 лет

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#убийство
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Совершенное в Череповце липчанами убийство раскрыто через 17 лет

Из троих убийц судить будут одного.

Следственный комитет России раскрыл преступление 17-летней давности. 

В феврале 2004 года во время командировки в город Череповец Вологодской области липчане Владимир Андреев и его соучастники напали на своего знакомого. Они сначала избили его, а затем задушили, спрятав труп  снегу недалеко от места преступления.

Тогда преступление полностью раскрыть не удалось.

- Расследование осложнялось давностью событий, уничтожением следов преступления, поздним обнаружением тела погибшего. Кроме того, жители Липецкой области Андреев и его соучастники находились в командировке в Череповце непродолжительное время, что также затруднило раскрытие убийства. В отношении соучастника, страдающего психическим расстройством, уголовное дело выделено в отдельное производство, а в отношении другого – уголовное преследование прекращено в связи с его смертью в 2007 году.  Сейчас следствием собраны достаточные доказательства причастности Андреева к убийству, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

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#убийство
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Комментарии (3)

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Сергей 13

21 минуту назад
"Раскрыто 17 через лет"! Насчёт лет не знаю,а пишут у Вас через опу.И за сроком давности спрыгнет этот тип.
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Гость

38 минут назад
Болезный врачу рассказал?
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Комментарий

57 минут назад
Лучше поздно , чем никогда ! Раскрыли же ведь !! ахаха... Аплодисменты !!!
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