Совершенное в Череповце липчанами убийство раскрыто через 17 лет

Из троих убийц судить будут одного.

Следственный комитет России раскрыл преступление 17-летней давности.



В феврале 2004 года во время командировки в город Череповец Вологодской области липчане Владимир Андреев и его соучастники напали на своего знакомого. Они сначала избили его, а затем задушили, спрятав труп снегу недалеко от места преступления.



Тогда преступление полностью раскрыть не удалось.



- Расследование осложнялось давностью событий, уничтожением следов преступления, поздним обнаружением тела погибшего. Кроме того, жители Липецкой области Андреев и его соучастники находились в командировке в Череповце непродолжительное время, что также затруднило раскрытие убийства. В отношении соучастника, страдающего психическим расстройством, уголовное дело выделено в отдельное производство, а в отношении другого – уголовное преследование прекращено в связи с его смертью в 2007 году. Сейчас следствием собраны достаточные доказательства причастности Андреева к убийству, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.



