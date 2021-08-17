Коронавирус

сегодня, 12:03

За сутки в Липецкой области выявлены 238 случаев COVID-19, семь человек от болезни умерли

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области выявлены 238 случаев COVID-19, семь человек от болезни умерли

Для сравнения: 17 августа 2020 года выявлено 18 случаев инфицирования коронавирусом.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 238 новых случаев коронавирусной инфекции, семь человек от COVID-19 умерли, 243 человека вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе зарегистрированы 43 795 случаев COVID-19, выздоровели 37 467 из заболевших, умерли 1 285 человек.

В России за сутки выявлены 20 958 случаев COVID-19, выздоровели 18 407 человек, умерли — 805 человек.

С начала эпидемии в стране выявлены 6 642 559 случаев COVID-19, выздоровели 5 918 324 человека, умерли — 172 110 человек.
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#коронавирус
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Комментарии (2)

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Игорь

48 минут назад
Нет никакого "ковида". Люди мрут или от старости или от медицинского вмешательства.
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Комментатор

сегодня, 12:11
Ещё 7 человек умерло... И так каждый день... Повезло ритуальщикам , деньги гребут лопатами...
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