Коронавирус
сегодня, 12:03
За сутки в Липецкой области выявлены 238 случаев COVID-19, семь человек от болезни умерли
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Для сравнения: 17 августа 2020 года выявлено 18 случаев инфицирования коронавирусом.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 238 новых случаев коронавирусной инфекции, семь человек от COVID-19 умерли, 243 человека вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе зарегистрированы 43 795 случаев COVID-19, выздоровели 37 467 из заболевших, умерли 1 285 человек.
В России за сутки выявлены 20 958 случаев COVID-19, выздоровели 18 407 человек, умерли — 805 человек.
С начала эпидемии в стране выявлены 6 642 559 случаев COVID-19, выздоровели 5 918 324 человека, умерли — 172 110 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе зарегистрированы 43 795 случаев COVID-19, выздоровели 37 467 из заболевших, умерли 1 285 человек.
В России за сутки выявлены 20 958 случаев COVID-19, выздоровели 18 407 человек, умерли — 805 человек.
С начала эпидемии в стране выявлены 6 642 559 случаев COVID-19, выздоровели 5 918 324 человека, умерли — 172 110 человек.
2 469
Игорь
Комментатор