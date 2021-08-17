Общество
19 минут назад
103-летняя липчанка победила COVID-19
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Врачи липецкой больницы обновили свой рекорд: ранее они вылечили от коронавирусной инфекции 95-летнюю пациентку.
Ранее GOROD48 сообщал, что врачи городской больницы скорой помощи помогли победить коронавирусную инфекцию 95-летней Марии Мурашкиной. Менее чем через месяц медики ГУЗ «Липецкая ГБ СМП №1» обновили свой рекорд: они выписали спасенную от коронавирусной инфекции 103-летнюю пациентку Анну Кузнецову.
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- Анна Кузнецова родилась в далеком 1918 году. Она одна из тех немногих оставшихся людей, про которых говорят: «Еще Ленина живым видела». На век Анны Денисовны выпали годы послереволюционной разрухи, Гражданская и Отечественная войны, и вот теперь новая напасть - пандемия коронавируса, - рассказывают в больнице. - Но долгожительница не думает сдаваться - благодаря усилиям врачей третьего инфекционного отделения, которые занимались ее лечением, и всего медперсонала БСМП №1, бабушка быстро пошла на поправку. Для скорейшего выздоровления пациентке максимально быстро провели все диагностические мероприятия, подобрали и провели адекватную медикаментозную терапию, которая дала положительную динамику.
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Анну Кузнецову выписали домой - в Краснинский район. Врачи желают ей крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия.
По последним данным регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала эпидемии на территории Липецкой области зарегистрировано 43 557 случаев COVID-19, 37 224 из заболевших выздоровели, 1 285 человек умерли.
⠀
- Анна Кузнецова родилась в далеком 1918 году. Она одна из тех немногих оставшихся людей, про которых говорят: «Еще Ленина живым видела». На век Анны Денисовны выпали годы послереволюционной разрухи, Гражданская и Отечественная войны, и вот теперь новая напасть - пандемия коронавируса, - рассказывают в больнице. - Но долгожительница не думает сдаваться - благодаря усилиям врачей третьего инфекционного отделения, которые занимались ее лечением, и всего медперсонала БСМП №1, бабушка быстро пошла на поправку. Для скорейшего выздоровления пациентке максимально быстро провели все диагностические мероприятия, подобрали и провели адекватную медикаментозную терапию, которая дала положительную динамику.
⠀
Анну Кузнецову выписали домой - в Краснинский район. Врачи желают ей крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия.
По последним данным регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала эпидемии на территории Липецкой области зарегистрировано 43 557 случаев COVID-19, 37 224 из заболевших выздоровели, 1 285 человек умерли.
6 426
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