Общество

19 минут назад

103-летняя липчанка победила COVID-19

6 426
#коронавирус
103-летняя липчанка победила COVID-19

Врачи липецкой больницы обновили свой рекорд: ранее они вылечили от коронавирусной инфекции 95-летнюю пациентку.

Ранее GOROD48 сообщал, что врачи городской больницы скорой помощи помогли победить коронавирусную инфекцию 95-летней Марии Мурашкиной. Менее чем через месяц медики ГУЗ «Липецкая ГБ СМП №1» обновили свой рекорд: они выписали спасенную от коронавирусной инфекции 103-летнюю пациентку Анну Кузнецову.

- Анна Кузнецова родилась в далеком 1918 году. Она одна из тех немногих оставшихся людей, про которых говорят: «Еще Ленина живым видела». На век Анны Денисовны выпали годы послереволюционной разрухи, Гражданская и Отечественная войны, и вот теперь новая напасть - пандемия коронавируса, - рассказывают в больнице. - Но долгожительница не думает сдаваться - благодаря усилиям врачей третьего инфекционного отделения, которые занимались ее лечением, и всего медперсонала БСМП №1, бабушка быстро пошла на поправку. Для скорейшего выздоровления пациентке максимально быстро провели все диагностические мероприятия, подобрали и провели адекватную медикаментозную терапию, которая дала положительную динамику.

Анну Кузнецову выписали домой - в Краснинский район. Врачи желают ей крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия.

По последним данным регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала эпидемии на территории Липецкой области зарегистрировано 43 557 случаев COVID-19, 37 224 из заболевших выздоровели, 1 285 человек умерли. 
6 426
#коронавирус

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

3 актёра

6 минут назад
Ну как же не сфоткаться, сами придумали, сами якобы спасли. Ну сфоткаться за премию можно
ответить

Жизнь

7 минут назад
Это не заслуга врачей, это организм бабушки победил.
ответить

Блин

7 минут назад
О как, это оказывается называется рекорд врачей, а мне кажется это бабулин рекорд. Зато сколько других они за последние сутки угробили? До последнего дома лечат, в больницу не кладут, а потом про какие то рекорды вещают. Аж противно
ответить

Липчанин

8 минут назад
Медики сами в шоке
ответить

—-

13 минут назад
Нет доказательств что лечили от коровавируса
ответить

Еще в рубрике

На фасаде «Звездного» установят огромный экран
#экран #Звездный #реконструкция
8
На фасаде «Звездного» установят огромный экран

36 минут назад

Общество
На проект установки памятника святым на улице Ленина поступило всего три возражения
#памятник #отзывы
22
На проект установки памятника святым на улице Ленина поступило всего три возражения

сегодня, 10:33

Общество
В Липецке установят 12 «ловушек» для водителей
#авария #ДТП #штраф
17
В Липецке установят 12 «ловушек» для водителей

сегодня, 10:02

Общество
Липецкое кафе оштрафовали на 1,5 млн рублей за нелегальную торговлю спиртным
#штраф #алкоголь #торговля
6
Липецкое кафе оштрафовали на 1,5 млн рублей за нелегальную торговлю спиртным

сегодня, 07:37

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
7
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
Липецкие туристы опозорились в Новороссийске
#хамство
106
Липецкие туристы опозорились в Новороссийске

вчера, 21:54

Общество