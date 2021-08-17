Общество

36 минут назад

На фасаде «Звездного» установят огромный экран

8 538
#экран #Звездный #реконструкция
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На фасаде «Звездного» установят огромный экран

Его планируют использовать для трансляции спортивных мероприятий.

Администрация спортивной школы №11, в ведении которой находится Дворец спорта «Звездный», во время реконструкции фасада здания планирует установить на нем огромный мультимедийный экран. Его закупка и монтаж, а также приобретение и установка световых приборов, обойдутся в сумму до 16 900 000 рублей.

- Сейчас торги приостановлены. Если закупка пройдет успешно, то мы планируем смонтировать уличный экран рядом с бегущей строкой у центрального входа в «Звездный». Планируется, что на экране будут транслировать те спортивные мероприятия, которые проходят внутри «Звездного», но из-за коронавирусных ограничений зрители не могут их посетить, - рассказал GOROD48 директор спортивной школы №11 Сергей Рыбин. - Кроме того, когда массовые мероприятия разрешат, мультимедийный экран поможет в более яркой организации праздников на площади.

Так как торги приостановлены, то срок монтажа оборудования может затянуться. Первоначально планировалось, что экран и световые приборы установят к 9 сентября.

Напомним, реконструкция площади у ДС «Звездный» и фасада самого здания начались весной 2021 года. Проект обновления горожане выбрали во время онлайн-голосования. Реконструкция площади ведется в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и с привлечением инвесторов.

Общая стоимость реализации проекта — около 330 млн рублей. Самая затратная часть реконструкции — строительство плоскостного фонтана, который зимой будет использоваться как каток. На фонтан инвестор потратит 160 млн рублей. Группа инвесторов и спортивная школа №11 вложат 30 млн в создание инфраструктуры — кафе и пункта проката спортивного инвентаря. Еще в 63 млн рублей обойдется реконструкция ДС «Звездный», в том числе его фасада. Город в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» вложится в благоустройство самой площади: монтаж новых светильников, систем видеонаблюдения, малых архитектурных форм. За выполнение этих задач подрядчик получит 73,2 млн рублей.

Когда работы начинали, их планировали завершить к концу лета 2021 года.
8 538
#экран #Звездный #реконструкция
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Комментарии (8)

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789

7 минут назад
Мне кажется там перед входом что-то строится другое. На картинке лучше. Новогоднее панно убрали, а цветок на Мира реставрировали. Где логика?
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Вася

14 минут назад
Вкладывают бабки разные инвесторы, а откат получит один человек.
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Сергей 13

20 минут назад
А на городище как экран себя чувствует,который нечаянно под дождь попал?Или тут другое будет?А будка с полицаями прилагаться будет за 17 лямов?))
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Савва

21 минуту назад
Может лучше на Студеновской ямы залатать?
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Вопрос

21 минуту назад
Справа от фонтанов т.н. кафе все заметили ?
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Сергей 13

22 минуты назад
А на городище как экран себя чувствует,который нечаянно под дождь попал?Или тут другое будет?А будка с полицаями прилагаться будет за 17 лямов?))
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Строитель "Недаучка"

22 минуты назад
Долго вы его что-то строите , пора бы уже заканчивать ! Скоро Новый Год!!
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Откуда у спорт.школы №11, деньги ?

22 минуты назад
Группа инвесторов и спортивная школа №11 вложат 30 млн
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